05 апреля 2024

У курганской компании «Метрополис» в три раза снизилась прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ "РИО". Курган, метрополис, магазин метрополис
Компания «Метрополис» отчиталась о снижении прибыли Фото:

В торговой компании «Метрополис» в три раза уменьшилась чистая прибыль за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации фирмы.

«Чистая прибыль ООО „Метрополис“ за 2022 год: 299 756 000 рублей. Прибыль компании за 2023 год — 97 899 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Выручка торговой сети за 2023 год выросла на полмиллиарда рублей и достигла суммы — 25 994 686 000 рублей. Владельцами «Метрополиса» являются братья Славины — Василий и Вадим, а также Павел Паздерин и Константин Соколов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Метрополис» по теме публикации. Ответ ожидается.

В 2022 году выручка «Метрополиса» увеличилась на три миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. Для сравнения, собственные доходы городского бюджета Кургана составляют сумму около трех миллиардов рублей за год.

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В торговой компании «Метрополис» в три раза уменьшилась чистая прибыль за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации фирмы. «Чистая прибыль ООО „Метрополис“ за 2022 год: 299 756 000 рублей. Прибыль компании за 2023 год — 97 899 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка торговой сети за 2023 год выросла на полмиллиарда рублей и достигла суммы — 25 994 686 000 рублей. Владельцами «Метрополиса» являются братья Славины — Василий и Вадим, а также Павел Паздерин и Константин Соколов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Метрополис» по теме публикации. Ответ ожидается. В 2022 году выручка «Метрополиса» увеличилась на три миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. Для сравнения, собственные доходы городского бюджета Кургана составляют сумму около трех миллиардов рублей за год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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