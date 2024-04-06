Столтенберг заявил, что Украине придется идти на уступки России

07 апреля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что не призывает к компромиссу сейчас Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине в конечном итоге придется пойти на уступки Москве. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что не призывает к компромиссу сейчас, а «настоящий мир», по его словам, возможен только после победы Украины. «В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти. Нам нужно дать ей возможность оказаться в таком положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров», — сказал Йенс Столтенберг в интервью BBC. Отрывки из беседы опубликованы на сайте корпорации. По мнению генсека НАТО, сближение РФ, Ирана, Китая и КНДР вынуждает «демократические страны» теснее сотрудничать, чтобы им противостоять. По словам Столтенберга, страны НАТО наблюдают, как Китай «поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые компоненты для нужд оборонной отрасли». Взамен Москва якобы «продает будущее Пекину». Американский предприниматель Илон Маск считает, что Украина рискует лишиться доступа к Черному морю и потерять Одессу, если будет затягивать мирные переговоры с Россией. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Одесса должна войти в состав России, так как там проживает большое количество русских. Президент России Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. В апреле РФ и Франция в очередной раз заявляли о готовности вести диалог по урегулированию украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине в конечном итоге придется пойти на уступки Москве. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что не призывает к компромиссу сейчас, а «настоящий мир», по его словам, возможен только после победы Украины. «В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти. Нам нужно дать ей возможность оказаться в таком положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров», — сказал Йенс Столтенберг в интервью BBC. Отрывки из беседы опубликованы на сайте корпорации. По мнению генсека НАТО, сближение РФ, Ирана, Китая и КНДР вынуждает «демократические страны» теснее сотрудничать, чтобы им противостоять. По словам Столтенберга, страны НАТО наблюдают, как Китай «поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые компоненты для нужд оборонной отрасли». Взамен Москва якобы «продает будущее Пекину». Американский предприниматель Илон Маск считает, что Украина рискует лишиться доступа к Черному морю и потерять Одессу, если будет затягивать мирные переговоры с Россией. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Одесса должна войти в состав России, так как там проживает большое количество русских. Президент России Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. В апреле РФ и Франция в очередной раз заявляли о готовности вести диалог по урегулированию украинского конфликта.