Губернатор ЯНАО поздравил победителей Чемпионата России по снежному волейболу. Фото

08 апреля 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Обе мужские команды «Факела» заняли призовые места на Чемпионате России по волейболу на снегу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Обе мужские команды «Факела», играющие на Чемпионате России в волейбол на снегу, заняли призовые места. Они взяли золотую и бронзовую медаль, с чем их и поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Огненные выходные! Обе мужские команды снежников „Факела“ — на пьедестале Чемпионата России. У нас золото и бронза! … Горжусь парнями и желаю еще больше спортивных триумфов», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Помимо медалей, команды завоевали два Кубка России, играя в волейбол на снегу. Этих побед молодые люди достигли, несмотря на то, что начали заниматься на снегу всего два года назад. В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборолись за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Свое мастерство показали 60 волейболистов со всей страны в составе семи мужских и восьми женских команд. Факел выиграл Кубок Чемпионата России Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова https://t.me/artyukhov_da/2803 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обе мужские команды «Факела», играющие на Чемпионате России в волейбол на снегу, заняли призовые места. Они взяли золотую и бронзовую медаль, с чем их и поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Огненные выходные! Обе мужские команды снежников „Факела“ — на пьедестале Чемпионата России. У нас золото и бронза! … Горжусь парнями и желаю еще больше спортивных триумфов», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Помимо медалей, команды завоевали два Кубка России, играя в волейбол на снегу. Этих побед молодые люди достигли, несмотря на то, что начали заниматься на снегу всего два года назад. В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборолись за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Свое мастерство показали 60 волейболистов со всей страны в составе семи мужских и восьми женских команд.