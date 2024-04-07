07 апреля 2024
06 апреля 2024

Губернатор ЯНАО поздравил победителей Чемпионата России по снежному волейболу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица на эспланаде. Пермь, волейбол, спорт, игра
Обе мужские команды «Факела» заняли призовые места на Чемпионате России по волейболу на снегу Фото:

Обе мужские команды «Факела», играющие на Чемпионате России в волейбол на снегу, заняли призовые места. Они взяли золотую и бронзовую медаль, с чем их и поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Огненные выходные! Обе мужские команды снежников „Факела“ — на пьедестале Чемпионата России. У нас золото и бронза! … Горжусь парнями и желаю еще больше спортивных триумфов», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Помимо медалей, команды завоевали два Кубка России, играя в волейбол на снегу. Этих побед молодые люди достигли, несмотря на то, что начали заниматься на снегу всего два года назад.

В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборолись за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Свое мастерство показали 60 волейболистов со всей страны в составе семи мужских и восьми женских команд.

Факел выиграл Кубок Чемпионата России
Факел выиграл Кубок Чемпионата России
Фото:

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Обе мужские команды «Факела», играющие на Чемпионате России в волейбол на снегу, заняли призовые места. Они взяли золотую и бронзовую медаль, с чем их и поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Огненные выходные! Обе мужские команды снежников „Факела“ — на пьедестале Чемпионата России. У нас золото и бронза! … Горжусь парнями и желаю еще больше спортивных триумфов», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Помимо медалей, команды завоевали два Кубка России, играя в волейбол на снегу. Этих побед молодые люди достигли, несмотря на то, что начали заниматься на снегу всего два года назад. В Новом Уренгое (ЯНАО) спортсмены со всей страны поборолись за победу в Чемпионате России по снежному волейболу. Свое мастерство показали 60 волейболистов со всей страны в составе семи мужских и восьми женских команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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