В Тюменской области вводят режим ЧС по паводкам

Режим ЧС позволит встретить стихию во всеоружии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Власти Тюменской области введут в регионе режим ЧС по паводкам. Соответствующий проект документа подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности и опубликован на сайте правительства региона, однако официально еще не подписан.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком с 08.04.2024. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации — в границах Тюменской области», — говорится в проекте документа, который пока находится на обсуждении.

Согласно постановлению, власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, осуществлять мониторинг и прогнозирование развития ЧС. В муниципалитетах будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, в том числе — сельхозживотных. В области создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств.

Руководителем ликвидации ЧС будет назначен замгубернатора Владимир Чейметов. Контроль за общей ситуацией возложен на губернатора региона Александра Моора.