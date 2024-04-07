07 апреля 2024

В Тюменской области вводят режим ЧС по паводкам

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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, лодка, ишим, паводок, наводнение
Режим ЧС позволит встретить стихию во всеоружии Фото:
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Власти Тюменской области введут в регионе режим ЧС по паводкам. Соответствующий проект документа подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности и опубликован на сайте правительства региона, однако официально еще не подписан.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком с 08.04.2024. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации — в границах Тюменской области», — говорится в проекте документа, который пока находится на обсуждении.

Согласно постановлению, власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, осуществлять мониторинг и прогнозирование развития ЧС. В муниципалитетах будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, в том числе — сельхозживотных. В области создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств.

Руководителем ликвидации ЧС будет назначен замгубернатора Владимир Чейметов. Контроль за общей ситуацией возложен на губернатора региона Александра Моора.

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Власти Тюменской области введут в регионе режим ЧС по паводкам. Соответствующий проект документа подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности и опубликован на сайте правительства региона, однако официально еще не подписан. «Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком с 08.04.2024. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации — в границах Тюменской области», — говорится в проекте документа, который пока находится на обсуждении. Согласно постановлению, власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, осуществлять мониторинг и прогнозирование развития ЧС. В муниципалитетах будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, в том числе — сельхозживотных. В области создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств. Руководителем ликвидации ЧС будет назначен замгубернатора Владимир Чейметов. Контроль за общей ситуацией возложен на губернатора региона Александра Моора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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