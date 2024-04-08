Свердловский экс-полицейский боролся с коллегой на коленях у силовиков

08 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Потасовка закончилась выстрелом, один из боровшихся получил пулю в голову (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Бывшего свердловского полицейского обвинили в попытке убить коллегу Бывший полицейский из Сухого Лога Роман Федонов, которого обвинили в покушении на убийство экс-замначальника уголовного розыска ОМВД «Сухоложский» Андрея Тимакина, якобы боролся с ним в машине, полной силовиков. Тогда же случайно произошел выстрел из пистолета. Подробности истории URA.RU рассказал информированный источник. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября 2023 года. Тогда Тимакин попал в ДТП на служебной машине. К месту аварии приехали два наряда ДПС. Второй участник ДТП, опасаясь, что силовики отпустят офицера, попросил приехать своего знакомого — Федонова. «Тимакин отказался проходить медосвидетельствование на месте происшествия. Он сказал, что пройдет в медучреждении. Приехав туда, он выскочил и побежал к машине, где его ждали товарищи. Федонов отреагировал на это, побежал за ним и догнал его у авто. Внутри находились несколько полицейских, Федонов боролся с Тимакиным на их коленях. Тогда же произошел выстрел и пуля попала в голову Тимакину. После оба выпали из авто, а сотрудники скрылись», — пояснил собеседник. По данным URA.RU, у Федонова в тот вечер был с собой травматический пистолет. «Позднее было установлено, что он был неисправным. Также эксперты не смогли определить, как выстрелили в Тимакина: в упор или нет. Не исключено, что выстрел вообще был произведен из другого оружия и другим лицом, не Федоновым», — думает инсайдер. «Во время следствия Федонову еще стали вменять хищение имущества у близкого друга Тимакина. Якобы это произошло 30 ноября 2021 года. Речь шла вообще о том, что он угрожал расправой Тимакину и его товарищу. Подтверждений этому не нашлось», — продолжил источник. Следствие не смогло обвинить Федонова в особо тяжком преступлении (покушении на убийство). Однако теперь бывшему офицеру вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). После случившегося Тимакин был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам (за пьяную езду). Он пытался восстановиться через суд, но не смог. 18 марта Федонову изменили меру пресечения — с домашнего ареста на запрет определенных действий. Скоро Сухоложский городской суд начнет рассматривать это дело. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. В распоряжении агентства не оказалось контактов участников потасовки. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полицейский из Сухого Лога Роман Федонов, которого обвинили в покушении на убийство экс-замначальника уголовного розыска ОМВД «Сухоложский» Андрея Тимакина, якобы боролся с ним в машине, полной силовиков. Тогда же случайно произошел выстрел из пистолета. Подробности истории URA.RU рассказал информированный источник. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября 2023 года. Тогда Тимакин попал в ДТП на служебной машине. К месту аварии приехали два наряда ДПС. Второй участник ДТП, опасаясь, что силовики отпустят офицера, попросил приехать своего знакомого — Федонова. «Тимакин отказался проходить медосвидетельствование на месте происшествия. Он сказал, что пройдет в медучреждении. Приехав туда, он выскочил и побежал к машине, где его ждали товарищи. Федонов отреагировал на это, побежал за ним и догнал его у авто. Внутри находились несколько полицейских, Федонов боролся с Тимакиным на их коленях. Тогда же произошел выстрел и пуля попала в голову Тимакину. После оба выпали из авто, а сотрудники скрылись», — пояснил собеседник. По данным URA.RU, у Федонова в тот вечер был с собой травматический пистолет. «Позднее было установлено, что он был неисправным. Также эксперты не смогли определить, как выстрелили в Тимакина: в упор или нет. Не исключено, что выстрел вообще был произведен из другого оружия и другим лицом, не Федоновым», — думает инсайдер. «Во время следствия Федонову еще стали вменять хищение имущества у близкого друга Тимакина. Якобы это произошло 30 ноября 2021 года. Речь шла вообще о том, что он угрожал расправой Тимакину и его товарищу. Подтверждений этому не нашлось», — продолжил источник. Следствие не смогло обвинить Федонова в особо тяжком преступлении (покушении на убийство). Однако теперь бывшему офицеру вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). После случившегося Тимакин был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам (за пьяную езду). Он пытался восстановиться через суд, но не смог. 18 марта Федонову изменили меру пресечения — с домашнего ареста на запрет определенных действий. Скоро Сухоложский городской суд начнет рассматривать это дело. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. В распоряжении агентства не оказалось контактов участников потасовки. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться.