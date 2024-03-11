Свердловскому экс-полицейскому, который стрелял в коллегу, продлили арест

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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Роман Федонов служил в полиции Сухого Лога Фото:

Сухоложский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест экс-полицейскому Роману Федонову, который стрелял в бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в суде.

Федонов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля, уточнили в суде. Исходя из материалов дела, Федонову вменяют ч.3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Конфликт между Федоновым и Тимакиным произошел ночью 10 сентября 2023 года. Попав в ДТП, Тимакин вызвал наряд ДПС. Но на место аварии приехал Федонов и выстрелил в бывшего коллегу из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. После этого против Федонова было возбуждено уголовное дело. А Тимакина через пару месяцев уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Он пытался вернуться на работу через суд, но не смог.

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Сухоложский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест экс-полицейскому Роману Федонову, который стрелял в бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в суде. Федонов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля, уточнили в суде. Исходя из материалов дела, Федонову вменяют ч.3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Конфликт между Федоновым и Тимакиным произошел ночью 10 сентября 2023 года. Попав в ДТП, Тимакин вызвал наряд ДПС. Но на место аварии приехал Федонов и выстрелил в бывшего коллегу из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. После этого против Федонова было возбуждено уголовное дело. А Тимакина через пару месяцев уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Он пытался вернуться на работу через суд, но не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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