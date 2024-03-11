Свердловскому экс-полицейскому, который стрелял в коллегу, продлили арест

11 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Роман Федонов служил в полиции Сухого Лога Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сухоложский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест экс-полицейскому Роману Федонову, который стрелял в бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в суде. Федонов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля, уточнили в суде. Исходя из материалов дела, Федонову вменяют ч.3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Конфликт между Федоновым и Тимакиным произошел ночью 10 сентября 2023 года. Попав в ДТП, Тимакин вызвал наряд ДПС. Но на место аварии приехал Федонов и выстрелил в бывшего коллегу из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. После этого против Федонова было возбуждено уголовное дело. А Тимакина через пару месяцев уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Он пытался вернуться на работу через суд, но не смог.

Сухоложский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест экс-полицейскому Роману Федонову, который стрелял в бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в суде. Федонов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля, уточнили в суде. Исходя из материалов дела, Федонову вменяют ч.3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Конфликт между Федоновым и Тимакиным произошел ночью 10 сентября 2023 года. Попав в ДТП, Тимакин вызвал наряд ДПС. Но на место аварии приехал Федонов и выстрелил в бывшего коллегу из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. После этого против Федонова было возбуждено уголовное дело. А Тимакина через пару месяцев уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Он пытался вернуться на работу через суд, но не смог.