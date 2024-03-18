Суд отменил арест свердловскому экс-полицейскому, который стрелял в коллегу

18 марта 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Скоро дело бывшего полицейского начнут рассматривать в суде Фото: Николай Бастриков © URA.RU Свердловский областной суд Екатеринбурга отменил домашний арест экс-полицейскому из Сухого Лога Роману Федонову, которого обвинили в покушении на убийство бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции. По неофициальным данным, Федонов стрелял в Тимакина из травматического пистолета. «Меру пресечения изменили на запрет определенных действий», — пояснили в суде. Теперь Федонову запрещено выходить из дома в вечернее время. Под уголовное преследование Федонов попал после эпизода, который произошел в ночь на 10 сентября 2023 года. Тогда он приехал на место ДТП, в которое попал Тимакин. Между ними произошел конфликт, и Федонов, предположительно, выстрелил в знакомого из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинной неизвестно. После этого Тимакина уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Офицер пытался вернуться на работу через суд, но не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд Екатеринбурга отменил домашний арест экс-полицейскому из Сухого Лога Роману Федонову, которого обвинили в покушении на убийство бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции. По неофициальным данным, Федонов стрелял в Тимакина из травматического пистолета. «Меру пресечения изменили на запрет определенных действий», — пояснили в суде. Теперь Федонову запрещено выходить из дома в вечернее время. Под уголовное преследование Федонов попал после эпизода, который произошел в ночь на 10 сентября 2023 года. Тогда он приехал на место ДТП, в которое попал Тимакин. Между ними произошел конфликт, и Федонов, предположительно, выстрелил в знакомого из травматического пистолета. Что стало причиной ссоры, доподлинной неизвестно. После этого Тимакина уволили из МВД по отрицательным мотивам (он попался пьяным за рулем). Офицер пытался вернуться на работу через суд, но не смог.