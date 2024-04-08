МИД: Украина встала на путь ядерного террора

08 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

В МИД РФ считают, что Киев нужно лишить возможности ударов по ядерным объектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. Об этом заявили в МИД РФ. «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что для мирового сообщества и мировых организаций необходимо выделить задачу — лишить Украину возможности совершать террористические атаки на ядерные объекты. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается убрать с себя ответственность за обстрел ЗАЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. Об этом заявили в МИД РФ. «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что для мирового сообщества и мировых организаций необходимо выделить задачу — лишить Украину возможности совершать террористические атаки на ядерные объекты. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается убрать с себя ответственность за обстрел ЗАЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки.