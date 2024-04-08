МИД: Украина встала на путь ядерного террора

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД РФ считают, что Киев нужно лишить возможности ударов по ядерным объектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. Об этом заявили в МИД РФ.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что для мирового сообщества и мировых организаций необходимо выделить задачу — лишить Украину возможности совершать террористические атаки на ядерные объекты.

Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается убрать с себя ответственность за обстрел ЗАЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки.

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Атаки Киева на Запорожскую АЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. Об этом заявили в МИД РФ. «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что для мирового сообщества и мировых организаций необходимо выделить задачу — лишить Украину возможности совершать террористические атаки на ядерные объекты. Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается убрать с себя ответственность за обстрел ЗАЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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