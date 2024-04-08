Разъяренные орчане окружили администрацию города. Фото, видео

08 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Жители Орска вышли к администрации города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Жители Орска, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Протестующие потребовали увеличения компенсации за ущерб. «На площади Комсомольской собрались орчане», — сообщает telegram-канал ORSK.RU. Там добавили, что жители города требуют увеличить компенсацию за ущерб. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии. В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к затоплению более 10 тысяч домов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU представило основную информацию об этом в своем материале. В Орске местные жители окружили администрацию города telegram-канал ORSK.RU telegram-канал ORSK.RU Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Орска, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Протестующие потребовали увеличения компенсации за ущерб. «На площади Комсомольской собрались орчане», — сообщает telegram-канал ORSK.RU. Там добавили, что жители города требуют увеличить компенсацию за ущерб. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии. В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к затоплению более 10 тысяч домов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU представило основную информацию об этом в своем материале.