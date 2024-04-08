Жители Орска, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Протестующие потребовали увеличения компенсации за ущерб.
«На площади Комсомольской собрались орчане», — сообщает telegram-канал ORSK.RU. Там добавили, что жители города требуют увеличить компенсацию за ущерб. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии.
В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением.
В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к затоплению более 10 тысяч домов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU представило основную информацию об этом в своем материале.
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