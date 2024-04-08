Разъяренные орчане окружили администрацию города. Фото, видео

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Микрорайон Зайково. Митинг жителей. Курган, митинг, зайково, микрорайон зайково, митинг жителей
Жители Орска вышли к администрации города (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Жители Орска, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Протестующие потребовали увеличения компенсации за ущерб.

«На площади Комсомольской собрались орчане», — сообщает telegram-канал ORSK.RU. Там добавили, что жители города требуют увеличить компенсацию за ущерб. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии.

В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением.

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к затоплению более 10 тысяч домов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU представило основную информацию об этом в своем материале.

В Орске местные жители окружили администрацию города
В Орске местные жители окружили администрацию города
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Жители Орска, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Протестующие потребовали увеличения компенсации за ущерб. «На площади Комсомольской собрались орчане», — сообщает telegram-канал ORSK.RU. Там добавили, что жители города требуют увеличить компенсацию за ущерб. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии. В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к затоплению более 10 тысяч домов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU представило основную информацию об этом в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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