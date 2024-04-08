В Кургане резко увеличивают число пунктов временного размещения из-за наводнения

Врио главы Кургана Аргышева: нужны добровольцы из-за увеличения количества ПВРов

09 апреля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Ожидается, что прирост воды будет увеличиваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В связи с ухудшением прогноза по паводку в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения. Городу нужны волонтеры, которые окажут помощь, сообщила временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. «На оснащение пунктов временного размещения привлечены дополнительные ресурсы и средства, в них организовано горячее питание. Но в связи с ухудшающимся прогнозом число ПВРов нужно быстро увеличивать, потому помощь в эти сложные минуты лишней не будет», — обращение Анастасии Аргышевой выложено в telegram-канале мэрии. Сейчас необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В пункты временного размещения граждан требуются лекарства и антисептики, питьевая вода, средства гигиены, постельное белье, матрасы, мешки лопаты и перчатки. Все это можно приносить во внутренний двор администрации, который открыт круглые сутки. Предложить свою помощь можно по телефону: (3522) 42-08-02. В Кургане из-за подъема уровня воды может затопить городские водозаборные сооружения. Об этом предупредил гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Мэрия обновила информацию о пунктах временного размещения населения. Они развернулись на базах 47-ми городских школ и загородных лагерей. Вся оперативная информация — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с ухудшением прогноза по паводку в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения. Городу нужны волонтеры, которые окажут помощь, сообщила временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. «На оснащение пунктов временного размещения привлечены дополнительные ресурсы и средства, в них организовано горячее питание. Но в связи с ухудшающимся прогнозом число ПВРов нужно быстро увеличивать, потому помощь в эти сложные минуты лишней не будет», — обращение Анастасии Аргышевой выложено в telegram-канале мэрии. Сейчас необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В пункты временного размещения граждан требуются лекарства и антисептики, питьевая вода, средства гигиены, постельное белье, матрасы, мешки лопаты и перчатки. Все это можно приносить во внутренний двор администрации, который открыт круглые сутки. Предложить свою помощь можно по телефону: (3522) 42-08-02. В Кургане из-за подъема уровня воды может затопить городские водозаборные сооружения. Об этом предупредил гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Мэрия обновила информацию о пунктах временного размещения населения. Они развернулись на базах 47-ми городских школ и загородных лагерей. Вся оперативная информация — в трансляции URA.RU.