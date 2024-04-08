Тюменка зарезала сожителя, который оскорбил ее за отказ налить водки

Жительница деревни в Тобольском районе (Тюменская область) зарезала мужчину, с которым сожительствовала более 20 лет: она отказалась налить возлюбленному водки, за что он ее оскорбил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Преступление произошло в деревне Подъемка Тобольского района. Подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. Мужчина попросил налить ему еще водки, но женщина отказала. Тогда он стал ее оскорблять. Из-за сказанных слов она сильно разозлилась, взяла нож и ударила сожителя в живот, от чего тот скончался», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщила обвиняемая, с жертвой они жили вместе с 2003 года и постоянно ругались. В содеянном 69-летняя женщина раскаялась. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительница деревни в Тобольском районе (Тюменская область) зарезала мужчину, с которым сожительствовала более 20 лет: она отказалась налить возлюбленному водки, за что он ее оскорбил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Преступление произошло в деревне Подъемка Тобольского района. Подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. Мужчина попросил налить ему еще водки, но женщина отказала. Тогда он стал ее оскорблять. Из-за сказанных слов она сильно разозлилась, взяла нож и ударила сожителя в живот, от чего тот скончался», — рассказали в пресс-службе. Как сообщила обвиняемая, с жертвой они жили вместе с 2003 года и постоянно ругались. В содеянном 69-летняя женщина раскаялась. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.