Тюменка зарезала сожителя, который оскорбил ее за отказ налить водки

Женщина убила сожителя, с которым провела более 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница деревни в Тобольском районе (Тюменская область) зарезала мужчину, с которым сожительствовала более 20 лет: она отказалась налить возлюбленному водки, за что он ее оскорбил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Преступление произошло в деревне Подъемка Тобольского района. Подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. Мужчина попросил налить ему еще водки, но женщина отказала. Тогда он стал ее оскорблять. Из-за сказанных слов она сильно разозлилась, взяла нож и ударила сожителя в живот, от чего тот скончался», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщила обвиняемая, с жертвой они жили вместе с 2003 года и постоянно ругались. В содеянном 69-летняя женщина раскаялась. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.