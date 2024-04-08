08 апреля 2024

Тюменка зарезала сожителя, который оскорбил ее за отказ налить водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина убила сожителя, с которым провела более 20 лет Фото:

Жительница деревни в Тобольском районе (Тюменская область) зарезала мужчину, с которым сожительствовала более 20 лет: она отказалась налить возлюбленному водки, за что он ее оскорбил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Преступление произошло в деревне Подъемка Тобольского района. Подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. Мужчина попросил налить ему еще водки, но женщина отказала. Тогда он стал ее оскорблять. Из-за сказанных слов она сильно разозлилась, взяла нож и ударила сожителя в живот, от чего тот скончался», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщила обвиняемая, с жертвой они жили вместе с 2003 года и постоянно ругались. В содеянном 69-летняя женщина раскаялась. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.

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Жительница деревни в Тобольском районе (Тюменская область) зарезала мужчину, с которым сожительствовала более 20 лет: она отказалась налить возлюбленному водки, за что он ее оскорбил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Преступление произошло в деревне Подъемка Тобольского района. Подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. Мужчина попросил налить ему еще водки, но женщина отказала. Тогда он стал ее оскорблять. Из-за сказанных слов она сильно разозлилась, взяла нож и ударила сожителя в живот, от чего тот скончался», — рассказали в пресс-службе. Как сообщила обвиняемая, с жертвой они жили вместе с 2003 года и постоянно ругались. В содеянном 69-летняя женщина раскаялась. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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