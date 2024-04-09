Курганцу, ранившему полицейского, ужесточили приговор

09 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Нападавшему увеличили наказание на два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наркораспроcтранителю из Кургана, ранившему полицейского при задержании, увеличили срок заключения на два года. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Действия осужденного переквалифицированы с ч. 2 ст. 318 УК РФ на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы, с учетом требований ч. 2.1 ст. 58 УК РФ», — указано в сообщении. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее за это преступление мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В августе 2022 года судимый занимался распространением наркотиков. Во время задержания он нанес одному из полицейских ножевое ранение в область груди и плеча, повлекшие легкий вред здоровью. Мужчина должен выплатить пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей морального вреда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наркораспроcтранителю из Кургана, ранившему полицейского при задержании, увеличили срок заключения на два года. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Действия осужденного переквалифицированы с ч. 2 ст. 318 УК РФ на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы, с учетом требований ч. 2.1 ст. 58 УК РФ», — указано в сообщении. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее за это преступление мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В августе 2022 года судимый занимался распространением наркотиков. Во время задержания он нанес одному из полицейских ножевое ранение в область груди и плеча, повлекшие легкий вред здоровью. Мужчина должен выплатить пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей морального вреда.