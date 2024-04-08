В ЯНАО пытаются наладить выпуск стройматериалов из полимерных отходов

Предприниматель из Надыма Алексей Ивлев пытается наладить производство строительных материалов из полимерных отходов. Но пока его проект сталкивается с рядом проблем, затрудняющих успешное развитие. Об этом Алексей Ивлев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Минстрой РФ до сих пор не признает полимерные отходы, которых так много на мусорных полигонах России, в том числе и на Ямале. Поэтому стандарты качества для производства строительных материалов из полимерных отходов отсутствуют», — говорит Алексей Ивлев. По этой причине ямальский предприниматель не может выйти на электронные площадки для участия в госзакупках.
Разовые частные заказы не обеспечивают стабильность дохода. «Я считаю, что разовый заказ террасной плитки — это не доход при общих вложениях в размере 12 млн рублей, из которых половина — это грант губернатора, который я получил в год Экологии, а остальное — мои вложения», — подчеркивает предприниматель.
Между тем, по словам Ивлева, применение полимерных отходов позволяет создавать недорогие, но надежные строительные материалы. Сейчас он производит террасную доску, блоки, бордюры и тротуарную плитку.
Предприниматель считает, что стандартизация продукции из полимерных отходов и ее узаконивание многое изменят на рынке полимер-песчаных изделий. В то же время Ивлев признает, что ему придется менять маркетинговую стратегию при сотрудничестве с рынком вторичного сырья, где пока неохотно идут навстречу подобным инициативам.
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Предприниматель из Надыма Алексей Ивлев пытается наладить производство строительных материалов из полимерных отходов. Но пока его проект сталкивается с рядом проблем, затрудняющих успешное развитие. Об этом Алексей Ивлев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Минстрой РФ до сих пор не признает полимерные отходы, которых так много на мусорных полигонах России, в том числе и на Ямале. Поэтому стандарты качества для производства строительных материалов из полимерных отходов отсутствуют», — говорит Алексей Ивлев. По этой причине ямальский предприниматель не может выйти на электронные площадки для участия в госзакупках. Разовые частные заказы не обеспечивают стабильность дохода. «Я считаю, что разовый заказ террасной плитки — это не доход при общих вложениях в размере 12 млн рублей, из которых половина — это грант губернатора, который я получил в год Экологии, а остальное — мои вложения», — подчеркивает предприниматель. Между тем, по словам Ивлева, применение полимерных отходов позволяет создавать недорогие, но надежные строительные материалы. Сейчас он производит террасную доску, блоки, бордюры и тротуарную плитку. Предприниматель считает, что стандартизация продукции из полимерных отходов и ее узаконивание многое изменят на рынке полимер-песчаных изделий. В то же время Ивлев признает, что ему придется менять маркетинговую стратегию при сотрудничестве с рынком вторичного сырья, где пока неохотно идут навстречу подобным инициативам.