В ЯНАО пытаются наладить выпуск стройматериалов из полимерных отходов

09 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Минстрой РФ до сих пор не признает полимерные отходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Надыма Алексей Ивлев пытается наладить производство строительных материалов из полимерных отходов. Но пока его проект сталкивается с рядом проблем, затрудняющих успешное развитие. Об этом Алексей Ивлев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Минстрой РФ до сих пор не признает полимерные отходы, которых так много на мусорных полигонах России, в том числе и на Ямале. Поэтому стандарты качества для производства строительных материалов из полимерных отходов отсутствуют», — говорит Алексей Ивлев. По этой причине ямальский предприниматель не может выйти на электронные площадки для участия в госзакупках. Разовые частные заказы не обеспечивают стабильность дохода. «Я считаю, что разовый заказ террасной плитки — это не доход при общих вложениях в размере 12 млн рублей, из которых половина — это грант губернатора, который я получил в год Экологии, а остальное — мои вложения», — подчеркивает предприниматель. Между тем, по словам Ивлева, применение полимерных отходов позволяет создавать недорогие, но надежные строительные материалы. Сейчас он производит террасную доску, блоки, бордюры и тротуарную плитку. Предприниматель считает, что стандартизация продукции из полимерных отходов и ее узаконивание многое изменят на рынке полимер-песчаных изделий. В то же время Ивлев признает, что ему придется менять маркетинговую стратегию при сотрудничестве с рынком вторичного сырья, где пока неохотно идут навстречу подобным инициативам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из Надыма Алексей Ивлев пытается наладить производство строительных материалов из полимерных отходов. Но пока его проект сталкивается с рядом проблем, затрудняющих успешное развитие. Об этом Алексей Ивлев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Минстрой РФ до сих пор не признает полимерные отходы, которых так много на мусорных полигонах России, в том числе и на Ямале. Поэтому стандарты качества для производства строительных материалов из полимерных отходов отсутствуют», — говорит Алексей Ивлев. По этой причине ямальский предприниматель не может выйти на электронные площадки для участия в госзакупках. Разовые частные заказы не обеспечивают стабильность дохода. «Я считаю, что разовый заказ террасной плитки — это не доход при общих вложениях в размере 12 млн рублей, из которых половина — это грант губернатора, который я получил в год Экологии, а остальное — мои вложения», — подчеркивает предприниматель. Между тем, по словам Ивлева, применение полимерных отходов позволяет создавать недорогие, но надежные строительные материалы. Сейчас он производит террасную доску, блоки, бордюры и тротуарную плитку. Предприниматель считает, что стандартизация продукции из полимерных отходов и ее узаконивание многое изменят на рынке полимер-песчаных изделий. В то же время Ивлев признает, что ему придется менять маркетинговую стратегию при сотрудничестве с рынком вторичного сырья, где пока неохотно идут навстречу подобным инициативам.