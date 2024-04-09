09 апреля 2024

Свердловчанина, изнасиловавшего гостя шваброй в кафе, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Иван Бугаенко находится под стражей с 2023 года Фото:

Владельца новоуральского кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко, который обвиняется в изнасиловании мужчины шваброй, оставили под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«Жалоба адвоката [Бугаенко] была рассмотрена сегодня в закрытом судебном заседании. Суд, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в пресс-службе суда.

ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. Против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В полицию Бугаенко пришел сам. Заведение после инцидента закрылось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельца новоуральского кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко, который обвиняется в изнасиловании мужчины шваброй, оставили под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Жалоба адвоката [Бугаенко] была рассмотрена сегодня в закрытом судебном заседании. Суд, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в пресс-службе суда. ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. Против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В полицию Бугаенко пришел сам. Заведение после инцидента закрылось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...