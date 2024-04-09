Свердловчанина, изнасиловавшего гостя шваброй в кафе, оставили в СИЗО

Владельца новоуральского кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко, который обвиняется в изнасиловании мужчины шваброй, оставили под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«Жалоба адвоката [Бугаенко] была рассмотрена сегодня в закрытом судебном заседании. Суд, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в пресс-службе суда.
ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. Против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В полицию Бугаенко пришел сам. Заведение после инцидента закрылось.
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