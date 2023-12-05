Свердловское кафе, где гостя изнасиловали шваброй, закрыли. Фото

05 декабря 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

В кафе с проверками приходили силовики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) закрылось кафе «Ромашка», где гостя изнасиловали шваброй. Информация об этом появилась в соцсетях заведения. В посте указано, что здание сдано в аренду. При этом информации о новом владельце нет. Юлия Бугаенко, супруга Ивана Бугаенко, задержанного по подозрению в изнасиловании, заявила URA.RU, что не является владельцем заведения. Кому теперь принадлежит здание, она не назвала. Новость по теме Мэр Новоуральска рассказал о судьбе кафе, где шваброй изнасиловали гостя. Фото Инцидент произошел 7 октября, однако стало известно о нем лишь 16-го. По соцсетям разлетелось видео, на котором несколько мужчин избивают гостя. После этого, предположительно, Иван Бугаенко (который считался одним из владельцев кафе) взял швабру и изнасиловал мужчину черенком. После этого СКР завел уголовное дело. Сыщики обыскали дом Бугаенко, а позднее он сдался силовикам. После ЧП свердловчане стали писать негативные отзывы на 2GIS. «Вы еще не закрылись? Там, наверное, запах от позора до сих пор стоит», — написал Михаил. «После случившегося я это заведение буду обходить стороной», — добавил другой пользователь. Однако нашлись и те, кто расстроился закрытию кафе. «Очень жаль, хорошее место было долгие годы. С супругой и друзьями часто отдыхали там, в уютной танцевальной атмосфере», — написал мужчина под постом о закрытии «Ромашки». Что теперь находится в здании бывшего кафе, неизвестно. Сотрудница одного из соседних с «Ромашкой» заведений рассказала URA.RU, что скандальная слава давно тянулась за этим кафе. «Там постоянно были мордобои. Их тусовки были по ночам, а под утро на улице часто лежали выбитые зубы и разбитые часы», — отметила девушка. Пост о закрытии бара Скрин: сообщество «Танцевальный бар «Ромашка» в соцсети «ВКонтакте» Вот так выглядело заведение Фото: сайт 2гис Гости на одной из вечеринок в баре Фото: сайт 2гис Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новоуральске (Свердловская область) закрылось кафе «Ромашка», где гостя изнасиловали шваброй. Информация об этом появилась в соцсетях заведения. В посте указано, что здание сдано в аренду. При этом информации о новом владельце нет. Юлия Бугаенко, супруга Ивана Бугаенко, задержанного по подозрению в изнасиловании, заявила URA.RU, что не является владельцем заведения. Кому теперь принадлежит здание, она не назвала. Инцидент произошел 7 октября, однако стало известно о нем лишь 16-го. По соцсетям разлетелось видео, на котором несколько мужчин избивают гостя. После этого, предположительно, Иван Бугаенко (который считался одним из владельцев кафе) взял швабру и изнасиловал мужчину черенком. После этого СКР завел уголовное дело. Сыщики обыскали дом Бугаенко, а позднее он сдался силовикам. После ЧП свердловчане стали писать негативные отзывы на 2GIS. «Вы еще не закрылись? Там, наверное, запах от позора до сих пор стоит», — написал Михаил. «После случившегося я это заведение буду обходить стороной», — добавил другой пользователь. Однако нашлись и те, кто расстроился закрытию кафе. «Очень жаль, хорошее место было долгие годы. С супругой и друзьями часто отдыхали там, в уютной танцевальной атмосфере», — написал мужчина под постом о закрытии «Ромашки». Что теперь находится в здании бывшего кафе, неизвестно. Сотрудница одного из соседних с «Ромашкой» заведений рассказала URA.RU, что скандальная слава давно тянулась за этим кафе. «Там постоянно были мордобои. Их тусовки были по ночам, а под утро на улице часто лежали выбитые зубы и разбитые часы», — отметила девушка.