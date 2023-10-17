Сыщики изъяли вещдоки дома у подозреваемого в изнасиловании в свердловском кафе

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Сыщики обыскали дом подозреваемого в изнасиловании (архивное фото) Фото:

Дома у Ивана Бугаенко, который подозревается в изнасиловании шваброй мужчины в кафе «Ромашка» в Новоуральске, силовики изъяли ряд вещдоков. Также силовики забрали записи с камер видеонаблюдения, рассказал URA.RU руководитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«По месту жительства разыскиваемого, а также в самом кафе представители МВД уже провели обыски, в ходе которых изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения. Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться», — сообщил Горелых. Звоните силовикам по номеру 02, анонимность гарантируется.

Инцидент произошел в кафе «Ромашка» 7 октября, однако стало известно об этом лишь 16 октября. По соцсетях стало разлетаться видео с изнасилованием мужчины черенком от швабры. В содеянном подозревается Иван Бугаенко — бывший владелец кафе. СКР завел уголовное дело по данному происшествию.

Сам Бугаенко уже был судим. «По предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является. Это было в 2000 и 2010 годах», — пояснил Горелых.

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Дома у Ивана Бугаенко, который подозревается в изнасиловании шваброй мужчины в кафе «Ромашка» в Новоуральске, силовики изъяли ряд вещдоков. Также силовики забрали записи с камер видеонаблюдения, рассказал URA.RU руководитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «По месту жительства разыскиваемого, а также в самом кафе представители МВД уже провели обыски, в ходе которых изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения. Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться», — сообщил Горелых. Звоните силовикам по номеру 02, анонимность гарантируется. Инцидент произошел в кафе «Ромашка» 7 октября, однако стало известно об этом лишь 16 октября. По соцсетях стало разлетаться видео с изнасилованием мужчины черенком от швабры. В содеянном подозревается Иван Бугаенко — бывший владелец кафе. СКР завел уголовное дело по данному происшествию. Сам Бугаенко уже был судим. «По предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является. Это было в 2000 и 2010 годах», — пояснил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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