Самолет ямальской авиакомпании столкнулся с птицей

Самолет из Москвы столкнулся с птицей в Ноябрьске

10 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Самолет ямальской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке в Ноябрьске Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба В Ноябрьске (ЯНАО) самолет ямальской авиакомпании, следовавший из Москвы, столкнулся с птицей. Об этом сообщает «Aviaincident». «По докладу экипажа, после заруливания на стоянку, на выравнивании, предположительно зацепили птицу. Увидели на крыле. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Aviaincident». Ранее URA.RU сообщало о том, что у самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей. Двигатель №2 не вышел на взлетный режим, в связи с этим рейс был отменен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) самолет ямальской авиакомпании, следовавший из Москвы, столкнулся с птицей. Об этом сообщает «Aviaincident». «По докладу экипажа, после заруливания на стоянку, на выравнивании, предположительно зацепили птицу. Увидели на крыле. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Aviaincident». Ранее URA.RU сообщало о том, что у самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей. Двигатель №2 не вышел на взлетный режим, в связи с этим рейс был отменен.