09 апреля 2024

Самолет ямальской авиакомпании столкнулся с птицей

Самолет из Москвы столкнулся с птицей в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
Самолет ямальской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) самолет ямальской авиакомпании, следовавший из Москвы, столкнулся с птицей. Об этом сообщает «Aviaincident».

«По докладу экипажа, после заруливания на стоянку, на выравнивании, предположительно зацепили птицу. Увидели на крыле. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Aviaincident».

Ранее URA.RU сообщало о том, что у самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей. Двигатель №2 не вышел на взлетный режим, в связи с этим рейс был отменен.

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В Ноябрьске (ЯНАО) самолет ямальской авиакомпании, следовавший из Москвы, столкнулся с птицей. Об этом сообщает «Aviaincident». «По докладу экипажа, после заруливания на стоянку, на выравнивании, предположительно зацепили птицу. Увидели на крыле. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Aviaincident». Ранее URA.RU сообщало о том, что у самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей. Двигатель №2 не вышел на взлетный режим, в связи с этим рейс был отменен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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