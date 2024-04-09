Самолет ямальской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) самолет ямальской авиакомпании, следовавший из Москвы, столкнулся с птицей. Об этом сообщает «Aviaincident».
«По докладу экипажа, после заруливания на стоянку, на выравнивании, предположительно зацепили птицу. Увидели на крыле. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Aviaincident».
Ранее URA.RU сообщало о том, что у самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей. Двигатель №2 не вышел на взлетный режим, в связи с этим рейс был отменен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!