09 апреля 2024

Больницу для села в ЯНАО собирают в Московской области. Фото

В Солнечногорске собирают больницу для ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на строительстве областной инфекционной больницы. Челябинск , строители, стройка, инфекционная больница
В селе Ныда появится новая больница Фото:

В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО.

«Это наша будущая участковая больница с поликлиникой, которую мы возведем в селе Ныда. Сейчас на заводе-изготовителе идет сборка модулей большого и красивого медучреждения», — сообщается в telegram-канале окружного департамента.

Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая площадь больницы составит 1399 квадратных метров. По готовности укомплектованные блок-модули автомобильным и водным транспортом отправят к месту назначения.

О скором появлении новых медицинских учреждений в ямальских селах пресс-служба окружного правительства сообщила летом 2023 года. Кроме села Ныда, модульные конструкции появятся в селе Мужи Шурышкарского района, а в Аксарке больница со станцией скорой помощи уже начала свою работу.

В Солнечногорске собирают блок-модули для будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО)
В Солнечногорске собирают блок-модули для будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО)

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В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО. «Это наша будущая участковая больница с поликлиникой, которую мы возведем в селе Ныда. Сейчас на заводе-изготовителе идет сборка модулей большого и красивого медучреждения», — сообщается в telegram-канале окружного департамента. Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая площадь больницы составит 1399 квадратных метров. По готовности укомплектованные блок-модули автомобильным и водным транспортом отправят к месту назначения. О скором появлении новых медицинских учреждений в ямальских селах пресс-служба окружного правительства сообщила летом 2023 года. Кроме села Ныда, модульные конструкции появятся в селе Мужи Шурышкарского района, а в Аксарке больница со станцией скорой помощи уже начала свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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