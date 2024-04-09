В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО.
«Это наша будущая участковая больница с поликлиникой, которую мы возведем в селе Ныда. Сейчас на заводе-изготовителе идет сборка модулей большого и красивого медучреждения», — сообщается в telegram-канале окружного департамента.
Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая площадь больницы составит 1399 квадратных метров. По готовности укомплектованные блок-модули автомобильным и водным транспортом отправят к месту назначения.
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В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО. «Это наша будущая участковая больница с поликлиникой, которую мы возведем в селе Ныда. Сейчас на заводе-изготовителе идет сборка модулей большого и красивого медучреждения», — сообщается в telegram-канале окружного департамента. Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая площадь больницы составит 1399 квадратных метров. По готовности укомплектованные блок-модули автомобильным и водным транспортом отправят к месту назначения. О скором появлении новых медицинских учреждений в ямальских селах пресс-служба окружного правительства сообщила летом 2023 года. Кроме села Ныда, модульные конструкции появятся в селе Мужи Шурышкарского района, а в Аксарке больница со станцией скорой помощи уже начала свою работу.