В Солнечногорске собирают больницу для ЯНАО

В селе Ныда появится новая больница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО.

«Это наша будущая участковая больница с поликлиникой, которую мы возведем в селе Ныда. Сейчас на заводе-изготовителе идет сборка модулей большого и красивого медучреждения», — сообщается в telegram-канале окружного департамента.

Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая площадь больницы составит 1399 квадратных метров. По готовности укомплектованные блок-модули автомобильным и водным транспортом отправят к месту назначения.

О скором появлении новых медицинских учреждений в ямальских селах пресс-служба окружного правительства сообщила летом 2023 года. Кроме села Ныда, модульные конструкции появятся в селе Мужи Шурышкарского района, а в Аксарке больница со станцией скорой помощи уже начала свою работу.

В Солнечногорске собирают блок-модули для будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО) telegram-канал «Строим Ямал», t.me