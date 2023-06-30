30 июня 2023
29 июня 2023

В отдаленных селах ЯНАО появятся автономные медучреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется построить шесть модульных медицинских объектов Фото:

В отдаленной сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) построят модульные медицинские объекты, в которых врачи смогут работать без подключения к центральным коммуникациям. Об этом сообщили в правительстве округа.

«В этом году начнутся строительные работы шести модульных медицинских объектов. Новые здания отличаются многофункциональностью. Врачи и фельдшеры смогут работать даже в „автономном режиме“, подключения к централизованным коммуникациям не потребуется», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Отмечается, что, учитывая отдаленность некоторых населенных пунктов и климатические условия, автономность новых зданий станет существенным плюсом.

В правительстве сообщили, что новые медучреждения появятся в деревне Халясавэй Пуровского района, в селе Шурышкары, в селе Мужи. В селе Ныда Надымского района обновится участковая больница. Два модуля установят в больничном комплексе Ноябрьска.

Ранее сообщалось, что в отдаленном селе Катравож (ЯНАО) началось строительство централизованного водопровода. Глава Приуральского района Иван Сакал сообщил, что новый водопровод заработает к началу отопительного сезона.

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В отдаленной сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) построят модульные медицинские объекты, в которых врачи смогут работать без подключения к центральным коммуникациям. Об этом сообщили в правительстве округа. «В этом году начнутся строительные работы шести модульных медицинских объектов. Новые здания отличаются многофункциональностью. Врачи и фельдшеры смогут работать даже в „автономном режиме“, подключения к централизованным коммуникациям не потребуется», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Отмечается, что, учитывая отдаленность некоторых населенных пунктов и климатические условия, автономность новых зданий станет существенным плюсом. В правительстве сообщили, что новые медучреждения появятся в деревне Халясавэй Пуровского района, в селе Шурышкары, в селе Мужи. В селе Ныда Надымского района обновится участковая больница. Два модуля установят в больничном комплексе Ноябрьска. Ранее сообщалось, что в отдаленном селе Катравож (ЯНАО) началось строительство централизованного водопровода. Глава Приуральского района Иван Сакал сообщил, что новый водопровод заработает к началу отопительного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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