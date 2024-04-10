В Тюменской области строймагазины готовятся к ажиотажу из-за паводка

В Ишиме (Тюменская область) строительные магазины готовятся к высокому спросу на товары на фоне возможного паводка. Об этом URA.RU рассказали в одном из местных магазинов. По словам продавца, пока люди не сильно интересуются товарами.
«Пока спроса нет. Но мы готовимся и завозим тепловые пушки, лопаты, ведра, насосы. Пока люди этими товарами не интересуются», — сообщил продавец строймагазина корреспонденту URA.RU.
В Ишиме идет подготовка к возможному весеннему паводку. Мэр города Федор Шишкин обратился к жителям с просьбой переехать из зон возможных подтоплений. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 34 см. Некоторые жители начали эвакуироваться, а те, чьи дома оказались в зоне повышенного риска подтопления, не могут застраховать свое имущество.
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В Ишиме (Тюменская область) строительные магазины готовятся к высокому спросу на товары на фоне возможного паводка. Об этом URA.RU рассказали в одном из местных магазинов. По словам продавца, пока люди не сильно интересуются товарами. «Пока спроса нет. Но мы готовимся и завозим тепловые пушки, лопаты, ведра, насосы. Пока люди этими товарами не интересуются», — сообщил продавец строймагазина корреспонденту URA.RU. В Ишиме идет подготовка к возможному весеннему паводку. Мэр города Федор Шишкин обратился к жителям с просьбой переехать из зон возможных подтоплений. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 34 см. Некоторые жители начали эвакуироваться, а те, чьи дома оказались в зоне повышенного риска подтопления, не могут застраховать свое имущество.