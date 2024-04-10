В 2024 году вода в Ишиме поднимется на два метра выше, чем в 2017

Ишимцы вывозят из зон затопления мебель и бытовую технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уровень воды в Ишиме во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году. Такой прогноз дал URA.RU глава города Федор Шишкин.

«В 2017 году подъем воды составлял 9,79 метра. Мы ожидаем, что в этом году вода поднимется на 1,5-2 метра выше. Поэтому те дома, которые не попали в зоны затопления в прошлый раз, попадут сейчас», — сообщил URA.RU Шишкин.

Он пояснил, что в городе работают четыре бригады. Они производят отсыпку дамб в четырех районах вероятного затопления.

«Паводок в 2017 году мы прошли. Теперь тоже справимся», — отметил Шишкин в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что страховые компании не хотят заключать договоры с жителями Ишима. Это объясняют тем, что риск наступления страхового случая равен 100%.