Мэр Ишима: грядущий паводок побьет все рекорды. Фото

В 2024 году вода в Ишиме поднимется на два метра выше, чем в 2017
© Служба новостей «URA.RU»
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Снт Машиностроитель. Ишим, зона затопления
Ишимцы вывозят из зон затопления мебель и бытовую технику Фото:

Уровень воды в Ишиме во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году. Такой прогноз дал URA.RU глава города Федор Шишкин.

«В 2017 году подъем воды составлял 9,79 метра. Мы ожидаем, что в этом году вода поднимется на 1,5-2 метра выше. Поэтому те дома, которые не попали в зоны затопления в прошлый раз, попадут сейчас», — сообщил URA.RU Шишкин.

Он пояснил, что в городе работают четыре бригады. Они производят отсыпку дамб в четырех районах вероятного затопления.

«Паводок в 2017 году мы прошли. Теперь тоже справимся», — отметил Шишкин в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что страховые компании не хотят заключать договоры с жителями Ишима. Это объясняют тем, что риск наступления страхового случая равен 100%.

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Уровень воды в Ишиме во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году. Такой прогноз дал URA.RU глава города Федор Шишкин. «В 2017 году подъем воды составлял 9,79 метра. Мы ожидаем, что в этом году вода поднимется на 1,5-2 метра выше. Поэтому те дома, которые не попали в зоны затопления в прошлый раз, попадут сейчас», — сообщил URA.RU Шишкин. Он пояснил, что в городе работают четыре бригады. Они производят отсыпку дамб в четырех районах вероятного затопления. «Паводок в 2017 году мы прошли. Теперь тоже справимся», — отметил Шишкин в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что страховые компании не хотят заключать договоры с жителями Ишима. Это объясняют тем, что риск наступления страхового случая равен 100%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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