Страховщики объяснили свое нежелание заключать договоры с жителями Ишима

В «Росгосстрахе» отказались страховать дома жителей Ишима в паводок
© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, паводок, наводнение
Дома, которые находятся в зоне затопления, невозможно застраховать Фото:

В «Росгосстрахе» пояснили, почему не будут страховать дома жителей Ишима, которые подпадают в зону вероятного затопления. При этом страховщики готовы заключить договоры на случаи краж, мародерства и пожаров. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе компании.

«Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Когда в отношении определенной территории объявлен режим ЧС в связи с ожидаемым наступлением паводка, ни о какой случайности говорить не приходится. Предупреждение о возможном подтоплении населенных пунктов и хозобъектов, а также призыв о готовности к эвакуации жителей был объявлен главой Ишима Федором Шишкиным. При таких обстоятельствах „Росгосстрах“ не вправе заключать договоры страхования имущества по риску „наводнение/паводок“ в тех регионах, где такой риск имеет место», — рассказали URA.RU в компании.

Там добавили, что страхование имущества физлиц является добровольным. Поэтому компания и клиент заключают договор на приемлемых для обеих сторон условиях. При этом в «Росгосстрахе» отметили, что готовы страховать дома ишимцев от остальных рисков: пожаров, аварий систем водоснабжения, краж, противоправных действий третьих лиц и прочего.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Приостановление добровольного страхования имущества по одному из страховых рисков на период весеннего паводка — это временная мера. Она вызвана необходимостью соблюдения требований по организации страховой деятельности в соответствии с действующими нормативными актами», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Страховые компании им отказывают.

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В «Росгосстрахе» пояснили, почему не будут страховать дома жителей Ишима, которые подпадают в зону вероятного затопления. При этом страховщики готовы заключить договоры на случаи краж, мародерства и пожаров. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе компании. «Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Когда в отношении определенной территории объявлен режим ЧС в связи с ожидаемым наступлением паводка, ни о какой случайности говорить не приходится. Предупреждение о возможном подтоплении населенных пунктов и хозобъектов, а также призыв о готовности к эвакуации жителей был объявлен главой Ишима Федором Шишкиным. При таких обстоятельствах „Росгосстрах“ не вправе заключать договоры страхования имущества по риску „наводнение/паводок“ в тех регионах, где такой риск имеет место», — рассказали URA.RU в компании. Там добавили, что страхование имущества физлиц является добровольным. Поэтому компания и клиент заключают договор на приемлемых для обеих сторон условиях. При этом в «Росгосстрахе» отметили, что готовы страховать дома ишимцев от остальных рисков: пожаров, аварий систем водоснабжения, краж, противоправных действий третьих лиц и прочего. «Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Приостановление добровольного страхования имущества по одному из страховых рисков на период весеннего паводка — это временная мера. Она вызвана необходимостью соблюдения требований по организации страховой деятельности в соответствии с действующими нормативными актами», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Страховые компании им отказывают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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