Подполковник Марочко: ВСУ усилят атаки химоружием

11 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ранее ВСУ применяли хлорсодержащее химоружие, сказал Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ усиливают атаки в зоне СВО с помощью запрещенного химического оружия. Для этих целей они уже стали применять специальные снаряды с веществами вместо кустарных смесей, которые использовались ранее. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В районе Клещеевки зафиксировано применение адамсита. При отравлении этим веществом замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания. «То, что происходит, вызывает некоторую обеспокоенность. Сейчас ВСУ применяют отравляющие вещества промышленного производства, а не кустарные, как раньше. Уже поступают тревожные сведения о том, что помимо, скажем, сбросов с коптеров, они уже применяют полноценные снаряды для накрывания местности химическими боеприпасами. Это все будет усугубляться в той же пропорции, насколько они будут нести человеческие и территориальные потери на поле боя. Сейчас они будут, как загнанная крыса в углу, предпринимать все абсолютно для того, чтобы хоть как-то сохранить „статус-кво“. Это очень опасно, поскольку здесь прогнозировать действия преступной украинской власти практически становится невозможным», — сказал Андрей Марочко. Новость по теме Что известно о химоружии, которое ВСУ применили у Клещеевки. Видео По его словам, химоружие в зоне СВО применяется еще с 2014 года. «Применение химического оружия украинскими боевиками — это вообще не новость. Они пытались использовать биологические и химические всевозможные вещества еще с 2014 года, сбрасывая их с коптера и стреляя запрещенными боеприпасами по мирным гражданам Луганской Народной Республики. Украинские боевики ни перед чем не остановятся. Случаев применения химических всяких веществ с самого начала СВО было немало. Это происходило при освобождении Попасной, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, в принципе всех больших городов. С дронов сбрасывались боеприпасы, но в основном это были хлорсодержащие вещества непромышленного производства», — подчеркнул эксперт. Украина неоднократно применяла запрещенные вещества против мирного населения. Так в Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом). Также спецслужбы Украины планировали использовать химическое оружие, целями которого должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ усиливают атаки в зоне СВО с помощью запрещенного химического оружия. Для этих целей они уже стали применять специальные снаряды с веществами вместо кустарных смесей, которые использовались ранее. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В районе Клещеевки зафиксировано применение адамсита. При отравлении этим веществом замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания. «То, что происходит, вызывает некоторую обеспокоенность. Сейчас ВСУ применяют отравляющие вещества промышленного производства, а не кустарные, как раньше. Уже поступают тревожные сведения о том, что помимо, скажем, сбросов с коптеров, они уже применяют полноценные снаряды для накрывания местности химическими боеприпасами. Это все будет усугубляться в той же пропорции, насколько они будут нести человеческие и территориальные потери на поле боя. Сейчас они будут, как загнанная крыса в углу, предпринимать все абсолютно для того, чтобы хоть как-то сохранить „статус-кво“. Это очень опасно, поскольку здесь прогнозировать действия преступной украинской власти практически становится невозможным», — сказал Андрей Марочко. По его словам, химоружие в зоне СВО применяется еще с 2014 года. «Применение химического оружия украинскими боевиками — это вообще не новость. Они пытались использовать биологические и химические всевозможные вещества еще с 2014 года, сбрасывая их с коптера и стреляя запрещенными боеприпасами по мирным гражданам Луганской Народной Республики. Украинские боевики ни перед чем не остановятся. Случаев применения химических всяких веществ с самого начала СВО было немало. Это происходило при освобождении Попасной, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, в принципе всех больших городов. С дронов сбрасывались боеприпасы, но в основном это были хлорсодержащие вещества непромышленного производства», — подчеркнул эксперт. Украина неоднократно применяла запрещенные вещества против мирного населения. Так в Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом). Также спецслужбы Украины планировали использовать химическое оружие, целями которого должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.