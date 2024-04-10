Власти Казахстана ответили на претензию о несогласованности сбросов, что влияет на курганский паводок

Власти Казахстана считают, что сброс воды не влияет на паводки в России

10 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Казахстан координирует с РФ сброс воды из водохранилищ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. «Вода по реке Тобол поступает из России. Соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности», — пишет РБК со ссылкой на представителей казахстанского ведомства. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в ситуации с паводками в Тюменской и Курганской областях необходимо учесть фактор сброса воды из водохранилищ в Казахстане. Он добавил, что процесс по координации действий в условиях паводка «должен быть более согласован». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. «Вода по реке Тобол поступает из России. Соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности», — пишет РБК со ссылкой на представителей казахстанского ведомства. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в ситуации с паводками в Тюменской и Курганской областях необходимо учесть фактор сброса воды из водохранилищ в Казахстане. Он добавил, что процесс по координации действий в условиях паводка «должен быть более согласован».