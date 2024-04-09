Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
03:58
Жителей ЯНАО обяжут впускать в квартиры сотрудников газовой службы
03:50
Феминистка Серенко* объявлена в розыск по уголовной статье
03:39
Россияне начали экономить на презервативах
Из каких районов Оренбурга готовят эвакуацию. Карта
03:38
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы
03:15
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в помощи медиков
03:10
Украина вслед за РФ запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС
Мишустин запустил формирование новой экономики в России
03:06
Ученые выяснили, какие бактерии мешают лечить рак
03:05
Невролог раскрыл, почему инсульт чаще всего случается весной
02:59
Полпред Якушев: сброс воды из Казахстана «должен быть более согласован»
Детское порно нашли при эксгумации тел военных ВСУ: главное об СВО к вечеру 9 апреля
02:43
Пермский университет ищет первокурсника, который вышел из дома и пропал. Фото
02:42
Названы самые популярные авто с пробегом у россиян
02:29
Мэр из Тюменской области заявил, что горожане должны быть готовы к эвакуации. Видео
Почему Путин решил оставить Хабирова в Башкирии
02:05
Тюменский цирк впервые применил тифлокомментирование для зрителей с ОВЗ
01:59
В курганских больницах из-за паводка будет приостановлена госпитализация
01:32
ТАСС: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки
2
Глава Башкортостана получил «добро» Путина на переизбрание: главные заявления
01:32
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос на 21 сантиметр за два часа
01:30
Салливан счел «нонсенсом» решение РФ завести уголовное дело на США
01:22
В Нижнем Тагиле продают метеорит за пять миллионов рублей. Скрин
«Офицеры России» предупредили о больших поставках Vampire, которыми обстреливают Белгород
00:58
Штаб войск НАТО создадут на границе Финляндии и России
00:52
Бездомных собак из ХМАО отправят на СВО
00:43
Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления
Школьник до крови избил ребенка в Свердловской области
00:42
Звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз
2
00:39
Уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений
00:27
Прокуратура заставила регоператора, на которого жаловались курганцы, убрать мусор
«Роскосмос» отменил запуск ракеты, приближавшей Россию к полету на Луну. Инфографика
00:22
Челябинцев ожидает потепление с дождями
00:21
На Украине хотят исключить демобилизацию из проекта об усилении мобилизации
00:19
МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря*
ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун»: карта СВО 9 апреля
00:17
ТАСС: ЗРК IRIS-T уничтожили в Одессе во время удара по ПВО
1
00:00
РИАН: подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе
09 апреля 2024
23:53
В подтопленной деревне Целинного округа отключат электричество из-за наводнения
Какие регионы в большей степени страдают от дефицита кадров
23:42
Главная библиотека Салехарда превратится в пространство для обучения и отдыха. Фото
23:39
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку
1
23:37
В Госдуме отреагировали на избиение свердловского школьника за прическу
Пострадавших при обрушении моста в Вязьме срочно эвакуировали в Москву: главное к утру 9 апреля
23:36
В Оренбургской области подтопило более 12 тысяч жилых домов
23:35
Губернатор Оренбуржья призвал жителей эвакуироваться из-за повышения уровня реки
23:25
В Челябинской области ищут желающих инвестировать в советский бункер. Скрин
Уральский бизнесмен признался в алкогольной зависимости
23:23
Для контроля за ситуацией с паводками в Тюмень прибыл глава МЧС России. Видео
23:03
В ЯНАО возобновили продажу билетов на паром Салехард-Приобье
23:03
Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО
«Автотовары Авито»: в России на 11% подорожали покрышки
23:02
Путин оценил вклад создателей «Искандера» и «Панциря» в СВО
22:57
«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» в полуфинале Кубка Гагарина. Фото
22:53
Генсек ООН назвал принципы завершения конфликта на Украине
Как российский бизнес научился управлять командами нового формата
22:52
Жителей Звериноголовского округа призвали срочно эвакуироваться из-за быстрого притока воды. Видео
1
22:50
Группа Qiwi лишилась 9 млрд рублей
22:39
СК возбудил уголовное дело после избиения свердловского подростка из-за прически
В Москве нашли тело оперного певца: что известно о Евгении Кунгурове
22:37
Раскрыты детали возвращения Урганта на ТВ
18
22:35
Соратнице Навального* ужесточили приговор до 9,5 лет колонии
1
22:32
Глава МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Киеву активов России
Как пройдет отставка правительства Мишустина: в этом составе кабмину осталось работать меньше месяца
22:25
В Брединском районе снят режим ЧС, введенный из-за паводка
22:24
Что происходит в свердловском селе, где река вышла из берегов и подобралась к домам. Фото
1
22:21
Полпред Якушев определился с будущим на фоне слухов о правительстве РФ
Главное о спецоперации к вечеру 8 апреля: МИД России обвинил Украину в ядерном терроре
22:20
Казахстанские водохранилища, откуда идет вода в Курган, уменьшили сброс
22:15
Bloomberg: еще семь стран близки к присоединению к НАТО
1
21:51
Глава МЧС озвучил причины масштабного половодья в РФ
2
У жителей Орска лопнуло терпение: как прошел митинг на главной площади города
21:49
В Ишимских селах не готовы бросать хозяйства из-за наводнения
21:46
Советник Пушилина подтвердил освобождение населенного пункта Первомайское в ДНР
21:26
Облет с иконами над Курганом перенесли. Видео
7
21:24
Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов
1
21:22
В ХМАО уволился мэр, устраивавший тотализатор по поводу своей отставки
21:20
Продюсер раскрыл размер гонорара Пугачевой в Европе
8
21:20
В Тюмени планируют построить поликлиники с помощью инвесторов
21:12
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»
21:01
В Салехарде сдали первую новостройку, а убийцу отправили в тюрьму: события 9 апреля в ЯНАО
20:56
Губернатор Вадим Шумков: большая вода придет в Курган в ближайшие дни
1
20:53
В пермской Барде на день запретят продажу алкоголя из-за исламского праздника
20:49
Выручка пермского резидента «Сколково» впервые превысила миллиард рублей
20:48
В думе ХМАО рассмотрели вопрос о легализации азербайджанских отчеств
20:47
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине
2
20:47
В телефоне украинского военного нашли снятое в Донбассе порно с детьми
20:45
В Челябинске еще одна фирма потребовала вернуть участок, изъятый под метротрам
20:33
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье
2
20:32
Свердловчанин разбился насмерть, перевернувшись в ДТП на Пермском тракте. Фото
20:24
Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады с 2022 года
2
20:21
Картаполов высказался о мобилизации в мае. Видео
20:21
Путин направил в Тюменскую область федерального министра
1
20:20
На «Курганмашзаводе» высказались о работе предприятия в условиях паводка
20:14
В челябинский Париж из-за паводка запретили въезд большегрузам
20:10
Автолюбителям рассказали о способах получения выплат при стихийных бедствиях
20:09
Губернатор Комарова поддержала детского омбудсмена РФ Львову-Белову в решении проблем сирот
20:07
На ЗАЭС заговорили о готовящейся провокации ВСУ
20:07
В микрорайоне Салехарда возвели первый многоквартирный дом
1
20:01
Председатель гордумы Кургана Прозоров планирует пойти на новый срок. Фото
2
20:00
Пермская звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер раскрыла пол будущего ребенка
20:00
Названа следующая цель России по Украине
19:43
Коллективы Пермской филармонии отправятся в Донецк
19:42
Mash: десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области
19:36
Что такое «экономика предложения» и почему о ней говорят в правительстве
4
19:31
В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса после закрытия улицы
19:30
В Польше украинцев предупредили о серьезных переменах летом
19:29
В Оренбурге из-за затоплений зазвучала сирена
2
19:28
Власти Сургута выпускают на маршруты новые автобусы
19:26
ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим из-за паводков
1
19:26
В центре Ханты-Мансийска выставили на продажу известную кофейню за 8 миллионов рублей. Фото
1
19:19
В Звериноголовском округе из-за наводнения не работает офис Сбербанка
19:12
В Пермском крае градообразующий завод повысил прибыль и сменил топ-менеджера
19:12
МВД расследует инцидент с избиением ребенка в свердловской школе
19:10
Мэр Котова утвердила среднюю стоимость квадрата жилья во втором квартале 2024 года
1
19:09
СВР: американские ЧВК вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину
1
19:07
Украинские футболисты получили бронь от мобилизации
19:04
Мэр Кухарук отчитался о подготовке к пожароопасному сезону в Тюмени
1
19:03
Челябинские власти окажут финансовую помощь мужчине, потерявшему ногу в Таиланде
2
18:56
США уличили в использовании IT-технологий против неугодных государств
18:53
По поручению главы МЧС в Курганской области запустят горячую линию
18:53
Врип мэра Кургана Аргышева навестила эвакуированных в школе. Фото, видео
18:50
Курганцы стоят в очередях перед водоматами: что возмущет горожан и как будут тратить воду. Фото, видео
5
18:47
Украинский уклонист прошел по горам 70 км в поисках Румынии
2
18:45
Депутат ГД РФ Кобылкин призвал тюменцев и курганцев не рисковать своими жизнями
18:43
В Курганской области ожидаются ливни со снегом
18:41
Прокуратура ХМАО сделала заявление из-за приговора опальному олигарху Копайгоре
18:41
В ЯНАО пытаются наладить выпуск стройматериалов из полимерных отходов
18:40
В многострадальном ТЦ Екатеринбурга открылся магазин со столами за 170 тысяч. Фото
3
18:37
В тюменской облдуме не приняли законопроект юридической помощи для ветеранов
1
18:35
Экс-солистка Cream Soda и Антоха МС снялись в фильме кинокомпании из Екатеринбурга. Фото
18:34
Как Генпрокуратура изымает акции холдинга «Макфа» у семей Юревича и Белоусова
18:34
Оппозиционного депутата Кургана не пустили на совещание гордумы с губернатором
2
18:30
В Пермском крае задержали подозреваемого в избиении жителей Березников
18:29
Силовики пришли в челябинскую ГИБДД и вручили повестки бывшим мигрантам
1
18:29
Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной» войны на Украине
3
18:29
ФАС выдала предупреждение Wildberries
18:28
В Тюменской области пострадавший в магазине мальчик получит 100 000 рублей
18:20
В Казахстане, откуда в Курган идет вода, спрогнозировали сбросы из водохранилищ. Скрин
2
18:15
С челябинского военного взыскали почти 50 тысяч рублей за разбитый дрон
1
18:15
В Перми назвали основные задачи, которые стоят перед открывшимся штабом Прилепина
18:14
Курганский участник СВО Блогер призвал земляков сплотиться из-за наводнения. Видео
2
18:13
Харьковский завод с оружием ВСУ поражен российскими военными
18:13
Зам Куйвашева назвал плотины, требующие особого внимания из-за паводка
18:12
Текслер поздравил игроков «Трактора» с бронзой КХЛ. Фото
1
18:11
О надвигающемся потопе тюменцев оповестят тремя способами
18:11
Стало известно, из чего состоит оборона ВСУ в Харьковской области
1
18:10
Украинской армии предрекли печальное будущее
18:10
Статусный свердловский коммунальщик дважды попался на мошенничестве
18:09
СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО
2
18:07
В МЧС назвали самые пожароопасные территории Пермского края
18:05
Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатят до 100 тысяч рублей
18:05
Власти просят курганцев помочь укрепить дамбу
8
18:03
В Тюменской области ищут добровольцев с лодками
17:58
В Перми преподаватель техникума за деньги ставила хорошие оценки
1
17:54
В Челябинске полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с оружием по городу
17:53
В Тюменском районе затопление грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ
17:50
В Перми взлетели цены на земельные участки
17:49
В Курганской области дополнительно закупают лекарства из-за наводнения
17:44
Курганцу, ранившему полицейского, ужесточили приговор
17:43
В Перми эвакуировали школу № 132. Фото
17:41
У самолета «Победы», летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот
17:39
МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье
1
17:39
В марте челябинские застройщики выставили на продажу 15 новостроек в ЖК. Инфографика
17:38
В городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник. Карта
17:37
В Перми нашли мертвым студента, пропавшего после встречи с одногруппниками
17:37
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ из-за наводнения
1
17:30
Опальному олигарху из ХМАО Копайгоре вынесли приговор в суде
1
17:28
В Челябинске 94-летнюю жительницу из Таджикистана оставили без пенсии
6
17:25
Мэр Орска оценил версию прорыва дамбы из-за грызунов
4
17:23
Свердловские власти отказались от первомайского шествия и поменяют формат Парада
6
17:22
Мэр Троицка Виноградов остался в СИЗО до середины июня. Видео
17:18
Виновник в смерти поэта Рубинштейна получил условный срок
2
17:14
Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали террористами
17:13
Власти отреагировали на потоп в свердловском городе
17:11
Пермяка осудили за фейк о подготовке теракта
17:10
В Тюменской области жителей района призвали готовиться к худшему сценарию паводка
17:08
Кикшеринг «Юрент» отключил возможность парковать самокаты в центре Перми
17:05
В каком районе Перми выгоднее покупать квартиры в новостройках. Карта
17:01
В Брянской области ВСУ обстреливают поселок Климово
17:00
Мишустин озвучил стратегию правительства по достижению топ-4 экономик мира
3
17:00
Депутаты Тюменской облдумы займутся волонтерством
1
16:57
Курганские власти ввели запрет на продажу алкоголя
5
16:57
В Wildberries рассказали о ситуации с заказами в Кургане из-за паводка
16:55
Кладбище в Орске практически полностью ушло под воду. Видео
16:53
«Курганмашзавод» отменил часть автобусов для работников из-за паводка
16:51
Вагнеровец, изнасиловавший свердловчанку, отправил ей трогательное письмо. Фото
1
16:50
Свердловчане пожаловались на затопленные огороды. Видео
16:49
Умерла почетный профессор пермского медуниверситета Палатова
1
16:49
Родители Дягилевской гимназии Перми просят губернатора решить конфликт с мэрией
4
16:44
Полный обновленный список территорий Курганской области, откуда надо эвакуироваться. Список
3
16:43
РБК: Челябинск снова стал лидером по России по росту цен на жилье
16:42
В России растет ВВП и снижается безработица
2
16:41
Победителям курганской викторины надо срочно забрать свои призы
16:37
Путин принял решение командировать Файзуллина в Оренбуржье
1
16:37
Свердловские врачи спасли хоккеиста, пострадавшего в страшном ДТП. Фото
1
16:36
Из-за снесенного паводком моста челябинский поселок отрезало от цивилизации
16:36
Челябинская модель Ирина Шейк поделилась снимком из детства. Фото
1
16:32
На Ямале ученые изучают влияние речного стока на автодорогу
2
16:30
В ЯНАО мэрии требуются чиновники на зарплату до ста тысяч рублей
2
16:30
В соцсетях распространяется ложное видео обрушения моста в Смоленской области
1
16:29
Куренков устроил облет Курганской области вместе с Шумковым и Якушевым. Видео
16:29
Президенту доложили о службе воинов из Башкирии в зоне СВО
16:25
Мужчина, убивший бизнесмена в Сургуте на глазах у семьи, был неоднократно судим
16:24
Курганский бизнесмен Немиров отправил в ПВРы тонны овощей
6
16:23
Мэр Орска обнадежил жителей города
16:19
Челябинку, обвиняемую в истязании своей падчерицы, отправили под суд
16:16
Работы эпохи Возрождения впервые покинули Эрмитаж — ради публики в Екатеринбурге. Фото
16:15
Участники СВО смогут получить в ЯНАО электронное удостоверение ветерана
16:14
Нерестовый запрет 2024: что это такое, что можно и что нельзя делать
1
16:12
Владельцев животных приглашают на сезонную акцию в ветклиники ЯНАО
16:12
Путину рассказали о работе священнослужителей в зоне СВО
16:10
Кириенко проверил состояние ЗАЭС сразу после обстрелов
1
16:04
За обвиненного в насилии учителя из Екатеринбурга вступилась мать «жертвы». Видео
2
16:03
Глава банды пермских судебных приставов обжаловал приговор в суде Челябинска
16:03
ЗРК с челябинским двигателем уничтожил беспилотных шпионов ВСУ. Видео
2
16:03
В ХМАО число многодетных семей выросло в четыре раза
2
16:00
Коммунисты из тюменских сел готовятся сменить партию
15:58
В Перми День космонавтики отметят запуском ракет
15:56
Челябинец потерял ногу в ДТП в Таиланде
4
15:54
Организатору покушения на челябинского бизнесмена продлили срок в СИЗО. Фото, видео
15:54
Челябинцы раскупили складскую недвижимость
15:51
Жителей ЯНАО напугал черный дым вблизи автозаправки. Видео
15:50
В Екатеринбурге на 2,5 года закроют улицу
15:45
Дамбу в Кургане повышают на пяти участках. Фото
2
15:44
В Германии оповестили Киев об исчерпании запасов Patriot
1
15:43
В Курганской области массово перекрыли дороги из-за паводка. Список
15:42
Строители из ЯНАО восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР
15:39
Тюменец проиграл суд на миллиард рублей к клубу, где прошла «голая вечеринка»
15:35
В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам. Карта
15:33
Пермские таксисты собрались бунтовать против новых правил «Яндекса»
2
15:33
Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти
8
15:32
Власти Екатеринбурга закроют центр города для самокатчиков
4
15:31
Выбрана дата похорон главного свердловского библиотекаря
15:31
В соцсетях расходится слух об атаке БПЛА Оренбургской области
15:30
Набиуллина рассказала, почему ключевая ставка пока не меняется
1
15:26
Глава района ЯНАО попросил отложить голосование по объединению муниципалитетов
15:25
Власти Тамбовской области сделали все для предотвращения потопа
15:22
Глава МЧС России Куренков вылетел в Курган. Инсайд URA.RU подтвердился
15:22
Депутат заксобрания Сумин не примет участие в выборах мэра Копейска
15:21
Челябинцы подали семь тысяч заявлений о льготах по налогам на имущество
15:20
Тюменцам рассказали, где оставить животных на время паводка
15:17
Власти Екатеринбурга снесут еще полсотни домов ради дороги к правительству
4
15:12
В Перми откроют школу, в которой будут вести уроки по советским учебникам
7
14:58
Путин дал оценку работе Хабирова на посту главы Башкортостана
14:53
В Челябинске инженерам помогут ускорить обработку металлов для космоса
14:53
Тюменские власти назвали самые опасные реки в период паводка
14:50
Кремль отреагировал на выход Турции из ДОВСЕ
14:47
Bild: ВС РФ используют тактику взятия Бахмута в штурме Часова Яра
14:46
Власти ХМАО обозначили планы по капремонту домов в 2024 году
3
14:46
В Сургуте начали продавать необычные круассаны, ставшие трендом в соцсетях
14:46
Долги курганцев влияют на возможности ремонтной кампании теплоэнергетиков
6
14:43
Губернатор Шумков встретился с депутатами гордумы второй раз за годы правления. Фото
14:41
В пермской Чернушке умер последний ветеран Великой Отечественной войны
14:41
В Звериноголовском округе резко поднялся уровень Тобола
14:41
Челябинца на кастинге шоу «Битва Шефов» раскритиковал шеф Ивлев. Видео
14:40
Песков ответил, будет ли особый режим из-за паводка в Курганской и Тюменской областях
14:40
Курганца, поджегшего подростков, оставили в СИЗО
14:39
Курганский депутат забрал щенка, оставленного в зоне затопления. Фото
2
14:37
Российские педагоги осваивают геймификацию и искусственный интеллект
14:36
В Кремле объяснили жесткий тон губернатора Паслера в общении с жителями
1
14:35
Песков отреагировал на митинг жителей Оренбургской области из-за наводнения
3
14:35
Песков: пока рано конкретизировать сроки поездки Путина в Китай
14:32
Роскосмос раскрыл причину отмены запуска ракеты «Ангара-А5»
2
14:31
Замгенпрокурора РФ Зайцев встал на защиту прав челябинских инвалидов
14:24
В Перми контролеры сделали подарок 40-тысячному «зайцу»
3
14:24
Путин обсудил с президентом Казахстана проблему с паводками
1
14:24
Прокуратура проверит школу в Южноуральске, где обрушился потолок. Фото
14:22
Курганских спортсменов зовут помочь в эвакуации
14:21
В Притобольном округе строят дамбу, чтобы защититься от наводнения. Фото
14:18
Российские металлурги расширят присутствие на белорусском рынке
1
14:18
Шумков попросил курганских бизнесменов не поднимать цены на воду перед паводком
6
14:18
Путин назначил нового полномочного представителя России в ОДКБ
14:17
В центре Тюмени изымают земли для проведения КРТ
14:15
Власти ЯНАО нашли застройщика для реконструкции вокзала в Новом Уренгое
14:10
Синоптики предупредили о повышении уровня реки Урал в Челябинской области
14:10
У челябинской бизнес-леди обнаружили сыр без проверок на токсины и лекарства
14:09
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» был отменен
1
14:09
В Челябинске спрос на конфеты в виде пельменей и рыбы вырос в три раза
14:05
Владельцы «Таганского ряда» лишились разрешения на рынок в Екатеринбурге
3
14:03
МВД: в Орске задействованы почти 1000 полицейских для борьбы с мародерами
14:02
ИГИЛ* угрожает устроить теракт на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов
2
14:02
Экс-главе челябинской правительственной корпорации Атаманченко вынесли приговор
14:00
Губернатор Махонин лично поздравил гордуму Перми с юбилеем
13:59
Мэр Копейска Фалейчик обратился к депутатам перед отставкой
13:57
В челябинском районе объяснили причины съемки учениц на видео в школьном туалете
13:53
Курганская больница из-за ЧС приостановила госпитализацию и прием детей
13:52
ФСБ: украинские боевики готовят варварские преступления в России
5
13:50
Бортников: ФСБ предотвратила 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ОПК
1
13:48
Бегуны в ЯНАО помогут особенным детям
1
13:45
Челябинский аэропорт имени Курчатова поздравил «Трактор» с бронзой в КХЛ. Видео
13:42
РБК: жители Орска жаловались на дамбу до ее прорыва
4
13:41
В Ноябрьске с поезда сняли свердловчанку с наркотиками
13:40
Мэр Березников нашел недочеты в работе местной власти и решил ее изменить
13:33
Челябинский отель вошел в рейтинг Forbes
13:30
В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб
13:30
В Тюмени вновь сменится глава реготделения «Новых людей»
13:28
Военкор Пегов: армия РФ освободила поселок Первомайское
13:23
На СВО погиб стрелок из Пермского края Артем Тютиков
2
13:21
Курганская ЛДПР помогает жителям подтопляемого микрорайона эвакуироваться. Фото
1
13:18
Utair запускает новые рейсы из ХМАО в Узбекистан
13:17
Жительница Тюменской области разбила о голову бывшего графин и пырнула его ножом
13:13
МЧС выпустило срочное обращение из-за паводка в Свердловской области. Фото
3
13:09
В ЯНАО ищут председателя районного суда
13:09
В Челябинске продажи летних шин выросли в 2,5 раза. Скрин
13:07
Для эвакуации четырех микрорайонов Кургана власти подгонят автобусы. Список
13:04
Суд отменил приговор свердловскому экс-полицейскому, который угнал иномарку
13:02
Выдача прав и замена госномеров приостановлена в Челябинской области
13:01
Курганские чиновники возьмут с собой иконы для облета по зонам паводка. Инсайд
13:00
В Перми на улице Карпинского начали сносить дома
2
13:00
Бывший вице-мэр Челябинска Слободской остался под арестом на второй год
12:59
Мэр Орска объяснил, как будут возмещать ущерб от паводка
12:57
Отец Миши Бахтина со СМА добивался встречи с Куйвашевым, но попадет к министру
4
12:55
На срочном заседании в мэрии Кургана обсудят запасы воды
12:53
Челябинская школьница принесла на шоу «Кондитер» торт из гречки. Фото
12:51
В Тюменской области из-за паводка перекрыли мост через реку Вагай
12:49
Полиция заинтересовалась таксистом в ХМАО, которого обвинили в нападении на пассажирку. Видео
12:48
Труп крупного бизнесмена нашли под окнами многоэтажки в Челябинске
12:48
Путин предложил кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного Суда РФ
1
12:47
Боррель: «защитный зонтик» США рискует захлопнуться над Европой
12:44
В Тюменской области к паводку готовы более 400 пунктов временного размещения
12:44
Курганских судей и их семьи эвакуируют из зон подтопления
12:41
В пермском музее выставили подделки уникальных экспонатов. Фото
12:40
Жители Одесской области сломали сирену воздушной тревоги за то, что мешала им спать
12:40
В столице Ямала умер заслуженный врач России. Фото
3
12:39
Очевидцы сняли на видео место ДТП, в котором разбилась екатеринбурженка
12:38
Почти 500 жителей Оренбургской области получили выплаты из-за паводка
2
12:35
Друг покончившего с собой певца Кунгурова высказался о его смерти
1
12:32
Организаторы свердловской викторины назвали хедлайнера церемонии вручения подарков
2
12:31
Таможенники поймали екатеринбуржца, вывозившего 18 млн рублей в Грузию. Фото
3
12:27
Ученые предупреждают о высокой концентрации нефтепродуктов в реке ЯНАО
2
12:24
Полиция Сургута устроила проверку из-за мигрантов, которые поселись в подвале хостела. Видео
12:24
В Тюмени на месте заброшенного санатория откроют инклюзивный семейный центр
12:23
Исполняющим обязанности мэра Копейска стала зам по социалке Логанова
1
12:23
В Тюмени в одном из дворов заметили вооруженного мужчину. Видео
2
12:22
Часть американских политиков мечтает об отправке войск США на Украину
12:19
На срочном заседании в мэрии Кургана обсудили подготовку домов к паводку
6
12:18
Глава МЧС России Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий РФ
1
12:16
Власти ЯНАО отложили реформу муниципальных округов
4
12:15
Пермяк, пытаясь ограбить похоронную фирму, от злости сжег автомобиль
12:13
Старушку завалило вещами в ее квартире в Челябинской области
12:13
В Кургане задержали иностранцев, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж. Видео
12:11
В курганских магазинах почти не осталось воды в бутылках
3
12:09
Свердловский школьник рассказал, как семь подростков избили его из-за длинных волос. Видео
1
12:05
«Яндекс» запустил эксперимент для жителей российских городов
12:05
Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нападения подростков на сироту
12:04
Сотрудники оборонных заводов вышли строить дамбу в Кургане. Фото, видео
12:03
Baza: в Саратове ночью попытались сжечь «Музей истории СВО»
2
12:03
Молодая Гвардия готовится помочь МЧС с паводками в Тюменской области
1
12:02
Где находятся квартиры, которые подарят свердловчанам за участие в «Опорном крае»
13
12:00
Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мигрантами в ХМАО, которые жили в подвале
3
12:00
Пермяки купили для разведчиков спецназа ГРУ спортивный мотоцикл. Фото
11:58
Екатеринбуржец, выстреливший в мужчину у детсада, разгуливает на свободе. Фото, видео
1
11:56
Спасатели из ЯНАО помогут ликвидировать паводок в Курганской области
11:53
У екатеринбурженки, погибшей в ДТП с фурой, нашли предсмертную записку
1
11:52
Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, ударившего челябинца молотком
11:51
В Челябинске почти вдвое увеличится зона лесов. Скрин
1
11:50
В ДТП под Екатеринбургом погибла мать пятилетнего ребенка
1
11:50
В Перми назвали топ вакансий с самой высокой заработной платой
11:48
Власти составили список тюменских деревень, которым грозит потоп
11:46
Координатор подполья заявил о мощном ударе по порту в Одесской области
1
11:46
Спецназ Росгвардии ударил по топливной базе ВСУ
2
11:45
Чем известна Дягилевская гимназия в Перми, которую хотят «уплотнить»
11:45
Челябинский суд закрыл для СМИ процесс о передаче активов «Макфы» государству. Фото, видео
11:43
МЧС отчиталось о подготовке к весеннему паводку в ХМАО
11:43
Марочко: ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе
11:43
Курганцы не могут заказать воду с доставкой на дом
4
11:40
Федеральная сеть прокомментировала увольнение жены участника СВО из ЯНАО
11:39
Пермский бизнесмен лишился миллионов рублей из-за незнакомки
1
11:38
Около трети екатеринбуржцев всегда откладывают часть зарплаты
11:31
Лавров назвал даты встреч Путина и Си Цзиньпина
11:29
Baza назвал цель атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области
11:27
У челябинцев резко вырос спрос на грузоперевозки между городами. Скрин
11:24
В Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»
11:20
Челябинцы раскупили все билеты на концерт пианиста Дениса Мацуева
1
11:19
В Екатеринбурге приставы закрыли ДК «Химмаш»
2
11:18
Почти 6,5 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области
1
11:18
В челябинских реках стал снижаться уровень воды
11:17
Жителей неблагополучных по паводкам тюменских районов призвали запасаться водой
11:17
Россиянам назвали лучшее время для аренды квартиры
2
11:14
На период паводка запустят дополнительный поезд в Курганской области
7
11:11
Власти нашли способ уберечь населенные пункты Оренбуржья от подтопления
11:06
В ЯНАО изменили маршруты автобусов райцентра. Карта
11:05
В Челябинске начался суд о национализации холдинга «Макфа». Фото, видео
1
11:04
В Пермском крае почту будут доставлять лодками
11:04
В России введут новые штрафы за нарушение ПДД
1
11:03
В Екатеринбурге осудили челябинца за оправдание терроризма
11:03
Сотрудники Росгвардии будут патрулировать возле дамб Курганской области
11:00
Пермь стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на новостройки
10:59
Финалисты всероссийского молодежного конкурса приедут на Ямал
10:58
Депутаты Копейска соберутся, чтобы принять досрочную отставку мэра Фалейчика
10:56
В Кургане в связи с угрозой подтопления закроют поликлинику
6
10:52
В Тюмени появится бассейн под открытым небом с зоной барбекю
4
10:51
Бывший глава «Ленфильма» Щербаков покинул собственный медиахолдинг
4
10:51
За год чистые активы челябинского золотодобытчика Струкова выросли на 70%
10:49
На Свердловскую область обрушился мощный снегопад. Видео
10:45
Златоустовский боксер выступит на чемпионате Европы в Белграде. Фото
10:45
Роспотребнадзор предупредил пермяков об угрозе распространения инфекций в период паводка
10:42
В Звериноголовском округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу. Видео
10:40
WSJ: разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте
3
10:40
Жителям Тюменской области разъяснили, что делать во время затопления их домов
10:32
В Перми осудили мужчину, укусившего сотрудника полиции
10:28
По Екатеринбургу едет колонна военной техники. Фото, видео
10:26
В Челябинской области задержали белорусов, готовивших наркотики. Видео
10:26
Приставы эвакуировали отделение в Звериноголовском округе Курганской области
10:23
В Курганской области четвертые сутки людей эвакуируют из-за наводнения. Онлайн-трансляция
1
10:20
Донецкая ФСБ поймала и выдворила нелегальных мигрантов из Мариуполя. Видео
6
10:15
Общественники пожаловались на «Мутабор» спустя 3 дня после открытия
10:14
В Звериноголовском округе, где ввели режим ЧС, перекрыли дорогу. Видео
4
10:12
Экс-сотрудник пресс-службы пермской думы Шестаков станет главным пиарщиком ПГНИУ
10:12
Уровень воды в реках Тюменской области за сутки вырос более чем на 1,5 метра
10:09
Боец из Амурской области вывел машину с боеприпасами из-под огня ВСУ
10:09
В Нагайбакском районе уровень паводковых вод пошел на спад
10:08
В ЯНАО мужчина получил приговор за убийство собутыльника
10:06
Десятки автобусных маршрутов изменятся в случае потопа на курганском шоссе. Список
09:59
Полиция поймала жителя Сургута, который поджигал машины. Видео
1
09:58
Как попасть на подведение итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге
2
09:55
Ежемесячные сбережения делает четверть челябинцев
09:54
Зарплата на сельхозпредприятиях в Челябинской области выросла в полтора раза
10
09:54
Пикапера, пристававшего к девушкам на улицах Екатеринбурга, оставили под стражей
09:52
Тюменка зарезала сожителя, который оскорбил ее за отказ налить водки
09:50
В ЯНАО депутаты единогласно высказались против реформы муниципалитетов
09:49
Полиция попросила свердловчан не ездить в Курганскую область
09:42
Марочко: с предприятий Харькова вывозят оборудование
4
09:40
Глава МЧС Куренков прибыл в подтопленную Оренбургскую область
2
09:39
В Костанае, откуда вода идет в Курган, проверят затопленные скотомогильники
2
09:35
Военкор Руденко: российские войска готовятся к штурму Часова Яра. Видео
1
09:33
В Кургане во время паводка пошел снег. Видео
09:30
Глава МЧС прибыл в Оренбуржье
09:21
Минобороны: у Крымского полуострова уничтожена ракета «Нептун» Украины
1
09:15
В Кургане для очистки оборудования отключат горячую воду
09:13
Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун»
1
09:09
Mash: военкомат вновь попытался призвать Даню Милохина
4
09:01
Лавров договорился с МИД Китая о совместной борьбе с терроризмом
1
08:48
Пермяки смогут сэкономить на отдыхе в Египте до 30%
08:48
Скандальный тюменский общественник пожаловался генпрокурору РФ на его подчиненных в ХМАО
08:45
Суд оставил в силе запрет выбирать совет директоров челябинского агрохолдинга
08:45
Бывший руководитель курганского вуза Филистеев стал участником праймериз ЕР
08:36
В России хотят привязать создание сайтов к «Госуслугам»
08:29
Офицер ВСУ Алымов: Запад хочет прислать войска, чтобы заморозить конфликт на Украине
08:19
Уровень паводковой воды в селе Курганской области вырос на метр за сутки
3
08:12
Преступления в ЯНАО станут раскрываться быстрее
1
08:08
В Forbes восхитились находчивостью россиян из-за модернизации танков на фронте
1
08:08
Британия хочет запугать США победой России в конфликте на Украине
07:55
Глава МЧС Куренков посетит регионы с самой плачевной ситуацией с паводками
2
07:47
В Кургане чиновники мэрии обсуждают причастность депутатов к дефициту водителей. Инсайд
1
07:43
Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с Евросоюзом
2
07:40
Роналду чуть не ударил судью из-за красной карточки
07:40
Тюменские бизнесмены избавляются от цехов
07:40
В ХМАО вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса
07:35
Екатеринбуржца шантажировали его ориентацией
1
07:31
Мадуро обвинил США в захвате посольства Мексики в Эквадоре
07:31
Перед потеплением в Прикамье выпадет сильный снег и дождь
07:27
Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожье
07:27
Какие города ХМАО оказались самыми затопленными после потепления
07:03
Названы новые риски при покупке китайского автомобиля
07:00
Циклон принесет осадки в Свердловскую область
06:55
Баста поблагодарил тюменцев за концерт. Видео
06:34
Правительство поддержало запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве
06:26
В Казахстане, откуда в Курган идет вода, объяснили, чем обусловлен рекордный паводок
2
06:15
В Вязьме увеличили число ликвидаторов обрушения моста
06:10
В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ
21
06:07
В Каменске-Уральском парня развели на деньги с помощью секс-услуг
06:06
«Известия»: Канада не смогла заместить российский газ в Европе
5
05:53
Юрист раскрыл способ прекратить спам-звонки
2
05:48
В ХМАО может повториться большой паводок 2015 года
1
05:41
Автобренды раскрыли новинки, которые ждут россиян в 2024 году
3
05:22
В МИД РФ оценили китайский план по Украине
05:18
Четверо детей погибли в пожаре в Подмосковье
05:13
В России подорожают поездки на такси
2
05:08
Тюменские энергетики перешли в повышенную готовность из-за возможного паводка
05:03
Географ назвала причины прорыва дамбы в Орске
2
04:53
В РФ хотят создать новое министерство
1
04:42
Названы четыре принципа долголетия
5
04:35
Защита обвиняемого в убийстве пермского бизнесмена Лукова настояла на экспертизе
04:31
Назван город ХМАО с самыми высокими ценами на продукты
3
04:17
В Британии назвали территорию, которую может взять под контроль Россия
04:09
Участникам СВО хотят бесплатно раздать по гектару земли
04:00
Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры почти 20 млн рублей
03:56
В России начали снижаться оптовые цены на курицу
1
03:43
В Екатеринбурге легковушка с ребенком влетела в грузовик
03:32
В учебных заведениях России начнут готовить нянь
1
03:27
Курганские власти раскрыли, сколько человек перебрались в ПВРы из-за наводнения
03:22
Писатель Архипов анонсировал новую серию книг «Тюменский детектив»
03:07
Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы
1
03:00
Сын экс-владельца ЧЭМК подал жалобу на решение суда о взыскании 105 млрд рублей
02:37
Из Иваново в Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. Видео
1
02:31
В НАТО высказались о войне с Россией
02:07
Курганские власти начали принимать заявки на компенсацию от пострадавших в паводок
02:04
Глава города ЯНАО рассказал, как белгородские дети провели «Вороний день». Видео
02:04
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины
2
02:01
Тренер «Трактора» рассказал, кого не хватало на льду против «Локомотива»
3
01:50
Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест
01:41
В ЯНАО пройдет фестиваль моды. Скрин
01:38
Отец свердловского певца Кунгурова отреагировал на информацию о смерти сына
4
01:31
В Кургане резко увеличивают число пунктов временного размещения из-за наводнения
1
01:12
Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X
01:08
Полное солнечное затмение 8 апреля 2024: самые яркие кадры
1
00:48
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка бандой в Березниках
00:35
Медики эвакуируют в Москву пострадавших при обрушении моста в Вязьме
2
00:34
Губернатор Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект
2
00:31
Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»
2
00:24
Курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Видео
20
00:18
Участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве
20
00:15
В Орске члены семей, пострадавших от паводка, получат по 100 тысяч рублей
00:13
В Екатеринбурге произошла страшная авария «лоб в лоб»
00:10
К участнику проекта «Голос» отправились спасатели после угроз покончить с собой
12