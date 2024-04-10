10 апреля 2024

В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Челябинск, инвалидная коляска, больница, инвалидное кресло
В Ноябрьске открылись первое круглосуточное отделение паллиативной помощи Фото:

В Центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) открылось первое в округе круглосуточное отделение паллиативной помощи для пациентов, которые нуждаются в поддерживающей терапии. Информация размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте.

«Отделение рассчитано на 15 коек, оно расположено в отдельном корпусе, где провели капитальный ремонт и полностью подготовили для комфортного пребывания пациентов и их родственников. Госпитализации в медучреждение подлежат пациенты с неизлечимыми заболеваниями, получившие паллиативный статус. Здесь медики научат родственников уходу за больными и проведут пациентам обезболивающую терапию», — говорится в сообщении.

В новом отделение медицинскую помощь смогут получать пациенты, которые нуждаются в квалифицированном сестринском уходе. В Ноябрьске таких пациентов 100. С 2022 года в больницах Нового Уренгоя (ЯНАО), Ноябрьска (ЯНАО), Надыма (ЯНАО) и Салехарда (ЯНАО) организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи на дому.

Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Муравленко (ЯНАО) спасли мужчину с глубокими термическими ожогами тела. Северянин поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжил благодаря профессиональным действиям медиков.

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В Центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) открылось первое в округе круглосуточное отделение паллиативной помощи для пациентов, которые нуждаются в поддерживающей терапии. Информация размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «Отделение рассчитано на 15 коек, оно расположено в отдельном корпусе, где провели капитальный ремонт и полностью подготовили для комфортного пребывания пациентов и их родственников. Госпитализации в медучреждение подлежат пациенты с неизлечимыми заболеваниями, получившие паллиативный статус. Здесь медики научат родственников уходу за больными и проведут пациентам обезболивающую терапию», — говорится в сообщении. В новом отделение медицинскую помощь смогут получать пациенты, которые нуждаются в квалифицированном сестринском уходе. В Ноябрьске таких пациентов 100. С 2022 года в больницах Нового Уренгоя (ЯНАО), Ноябрьска (ЯНАО), Надыма (ЯНАО) и Салехарда (ЯНАО) организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи на дому. Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Муравленко (ЯНАО) спасли мужчину с глубокими термическими ожогами тела. Северянин поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжил благодаря профессиональным действиям медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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