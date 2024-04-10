В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи

В Ноябрьске открылись первое круглосуточное отделение паллиативной помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) открылось первое в округе круглосуточное отделение паллиативной помощи для пациентов, которые нуждаются в поддерживающей терапии. Информация размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте.

«Отделение рассчитано на 15 коек, оно расположено в отдельном корпусе, где провели капитальный ремонт и полностью подготовили для комфортного пребывания пациентов и их родственников. Госпитализации в медучреждение подлежат пациенты с неизлечимыми заболеваниями, получившие паллиативный статус. Здесь медики научат родственников уходу за больными и проведут пациентам обезболивающую терапию», — говорится в сообщении.

В новом отделение медицинскую помощь смогут получать пациенты, которые нуждаются в квалифицированном сестринском уходе. В Ноябрьске таких пациентов 100. С 2022 года в больницах Нового Уренгоя (ЯНАО), Ноябрьска (ЯНАО), Надыма (ЯНАО) и Салехарда (ЯНАО) организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи на дому.

Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Муравленко (ЯНАО) спасли мужчину с глубокими термическими ожогами тела. Северянин поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжил благодаря профессиональным действиям медиков.