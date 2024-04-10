Екатеринбургский синоптик продала квартиру и перевела аферистам 6 млн рублей

11 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

В последнее время доверчивые уральцы все чаще попадаются на крючок аферистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудница Уральского гидрометцентра продала квартиру и перевела почти 6,5 миллионов рублей на счета мошенников. Те представились ей сотрудниками ФСБ» и «Росфинмониторинга», рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «Через мессенджер со скрытого абонентского номера с женщиной связался „куратор ФСБ с целью уточнения возникших к собеседнице вопросов“. Звонивший пояснил, что она якобы переводит деньги третьему лицу, который в настоящее время работает за границей. И, чтобы прояснить данную ситуацию, с ней свяжется „следователь Росфинмониторинга“», — рассказали в пресс-службе. Далее метеорологу позвонил «финансовый следователь» и огорошил, что ее квартиру пытаются продать неизвестные люди. Чтобы предотвратить сделку, он приказал доверчивой и растерянной женщине поскорее перепродать жилье, что она и сделала. Вырученные 5,2 миллионов рублей екатеринбурженка перевела на указанные счета. Потом она взяла еще 1,2 млн рублей в кредит и тоже перечислила мошенникам. То, что это аферисты, синоптик осознала лишь тогда, когда они перестали выходить на связь. В общей сложности женщину обманули на 6 миллионов 450 тысяч рублей. «По факту хищения денежных средств следственным подразделением отдела полиции № 7 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. В полиции еще раз предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, совершать манипуляции с недвижимостью и прочее», — напомнили свердловчанам стражи порядка. Ранее профессор УрФУ, доктор наук Эмилия Носова перевела мошенникам 15 миллионов рублей. Чтобы вернуть их, женщина по указу неизвестных пришла на выборы президента с намерением облить бюллетени зеленкой. Ее задержали и арестовали на 15 суток. Химик признавалась, что после случившегося стала нищей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудница Уральского гидрометцентра продала квартиру и перевела почти 6,5 миллионов рублей на счета мошенников. Те представились ей сотрудниками ФСБ» и «Росфинмониторинга», рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «Через мессенджер со скрытого абонентского номера с женщиной связался „куратор ФСБ с целью уточнения возникших к собеседнице вопросов“. Звонивший пояснил, что она якобы переводит деньги третьему лицу, который в настоящее время работает за границей. И, чтобы прояснить данную ситуацию, с ней свяжется „следователь Росфинмониторинга“», — рассказали в пресс-службе. Далее метеорологу позвонил «финансовый следователь» и огорошил, что ее квартиру пытаются продать неизвестные люди. Чтобы предотвратить сделку, он приказал доверчивой и растерянной женщине поскорее перепродать жилье, что она и сделала. Вырученные 5,2 миллионов рублей екатеринбурженка перевела на указанные счета. Потом она взяла еще 1,2 млн рублей в кредит и тоже перечислила мошенникам. То, что это аферисты, синоптик осознала лишь тогда, когда они перестали выходить на связь. В общей сложности женщину обманули на 6 миллионов 450 тысяч рублей. «По факту хищения денежных средств следственным подразделением отдела полиции № 7 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. В полиции еще раз предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, совершать манипуляции с недвижимостью и прочее», — напомнили свердловчанам стражи порядка. Ранее профессор УрФУ, доктор наук Эмилия Носова перевела мошенникам 15 миллионов рублей. Чтобы вернуть их, женщина по указу неизвестных пришла на выборы президента с намерением облить бюллетени зеленкой. Ее задержали и арестовали на 15 суток. Химик признавалась, что после случившегося стала нищей.