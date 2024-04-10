Верховный суд определился с датой рассмотрения жалобы Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ

Верховный суд 7 мая рассмотрит жалобу Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ

11 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров надеется на смягчение приговора Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Верховный суд РФ назначил дату рассмотрения жалобы Тимура Бекмкансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как указано на сайте ВС РФ, апелляция будет рассмотрена 7 мая. «Лица по делу: Бекмансуров Тимур Маратович. Вынесено постановление о назначении судебного заседания: 07.05.2024», — сообщается на сайте суда. Как писало URA.RU, апелляционная жалоба поступила в Верховный суд 27 марта. Ее рассмотрит четвертый состав судебной коллегии суда. Бекмансуров пытается смягчить приговор, вынесенный судом первой инстанции. В конце декабря 2022 года судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников назначил пермяку наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вскоре после этого Бекмансуров подал в суд на полицию и Минтруда РФ. Ранее он пытался обжаловать приговор в Четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода, однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. В сентябре 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате атаки погибло шесть человек, десятки получили ранения и травмы различной степени тяжести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ назначил дату рассмотрения жалобы Тимура Бекмкансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как указано на сайте ВС РФ, апелляция будет рассмотрена 7 мая. «Лица по делу: Бекмансуров Тимур Маратович. Вынесено постановление о назначении судебного заседания: 07.05.2024», — сообщается на сайте суда. Как писало URA.RU, апелляционная жалоба поступила в Верховный суд 27 марта. Ее рассмотрит четвертый состав судебной коллегии суда. Бекмансуров пытается смягчить приговор, вынесенный судом первой инстанции. В конце декабря 2022 года судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников назначил пермяку наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вскоре после этого Бекмансуров подал в суд на полицию и Минтруда РФ. Ранее он пытался обжаловать приговор в Четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода, однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. В сентябре 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате атаки погибло шесть человек, десятки получили ранения и травмы различной степени тяжести.