Адвокаты экс-советника мэра Челябинска меняют линию защиты

11 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Защитники экс-советника мэра Челябинска Петра Конарева, обвиняемого в создании ОПГ и получении крупных взяток, сообщили URA.RU, что им придется менять линию защиты, которую они выстраивали на протяжении всего времени предварительного расследования. По словам адвоката Аллы Брагиной, причиной этого стало перепредъявление их доверителю обвинения и изменение сути обвинения. «Все это время мы выстраивали одну линию защиты. Но в конце марта этого года, то есть, спустя 10 месяцев после объявления об окончании предварительного следствия, Конареву предъявили обвинение в новой редакции. И теперь у нас есть время до конца апреля, чтобы подготовить новую стратегию защиты», — сообщила URA.RU URA.RU Брагина. При этом сторона обвинения на прошедшем 10 апреля заседании суда, на котором суд постановил ограничить адвокатов по срокам ознакомления с материалами дела, заявила, что схема взятничества, в которой, по версии следствия, участвовал Конарев, не изменилась. Лица, фигурирующие в деле, остались те же сами. А значит повторно изучать все материалы, подготавливая новую линию защиты, нет необходимости. Конарева обвиняют в создании ОПГ, которая, по версии следствия, занималась «крышеванием» владельцев киосков, которые исправно платили им. В группировку под руководством экс-советника мэра Челябинска вошли руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два его заместителя — Вадим Левченко и Сергей Любимов. Из всей группы лишь Грезев признал вину и согласился на досудебное соглашение. По итогу его дело было выделено в отдельное производство, по которому он получил весьма неожиданное для многих наказание в виде условного срока, без штрафа.