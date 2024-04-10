10 апреля 2024

Власти ЯНАО выделяют 8 миллионов на всероссийский конкурс о Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс видеороликов о Ямале получил 8 миллионов из бюджета региона Фото:

Всероссийский конкурс на лучшее видео «Покажи Ямал» получил поддержку из окружного бюджета в размере 7,9 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Перечень расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения затрат которых является субсидия, определяется расходами, связанными с финансовым обеспечением затрат призового фонда по номинациям, и расходов, связанных с организацией и проведением Всероссийского конкурса», — указано в документе. Большая часть средств пойдет на выплаты денежных призов.

Организатором конкурса выступает АНО «Полярный Урал», занимающаяся развитием туристической отрасли региона — руководить организацией в марте этого года назначили Ольгу Филипенкову, экс-директора по развитию горнолыжного курорта «Красная поляна». Ранее URA.RU сообщало, что победители конкурса на лучшее видео о Ямале получат по 1,5 миллиона рублей.

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Всероссийский конкурс на лучшее видео «Покажи Ямал» получил поддержку из окружного бюджета в размере 7,9 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства ЯНАО. «Перечень расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения затрат которых является субсидия, определяется расходами, связанными с финансовым обеспечением затрат призового фонда по номинациям, и расходов, связанных с организацией и проведением Всероссийского конкурса», — указано в документе. Большая часть средств пойдет на выплаты денежных призов. Организатором конкурса выступает АНО «Полярный Урал», занимающаяся развитием туристической отрасли региона — руководить организацией в марте этого года назначили Ольгу Филипенкову, экс-директора по развитию горнолыжного курорта «Красная поляна». Ранее URA.RU сообщало, что победители конкурса на лучшее видео о Ямале получат по 1,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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