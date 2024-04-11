«Братья таджики» помогают уберечь Курган от катастрофического затопления. Видео

11 апреля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Рабочие подняли четыре ряда дамбы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уроженцы Таджикистана присоединились к строительству дамбы в Кургане на улице Сибирская. Иностранцы накормили курганцев, работающих на месте происшествия. Кадры со строящейся дамбы появились на видеохостинге YouTube. «Сегодня [11 апреля] братья таджики пришли укреплять дамбу, чтобы не затопило город. Сейчас наши братья здесь работают. Сказали, что в ближайшее время уровень воды достигнет 11 метров. Почти четыре ряда подняли», — сказал очевидец. Кроме того, иностранцы поделились с остальными работниками запасами еды. Укрепление дамбы планируют завершить в ночь с 11 на 12 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что общая протяженность постройки составит порядка 30 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцы Таджикистана присоединились к строительству дамбы в Кургане на улице Сибирская. Иностранцы накормили курганцев, работающих на месте происшествия. Кадры со строящейся дамбы появились на видеохостинге YouTube. «Сегодня [11 апреля] братья таджики пришли укреплять дамбу, чтобы не затопило город. Сейчас наши братья здесь работают. Сказали, что в ближайшее время уровень воды достигнет 11 метров. Почти четыре ряда подняли», — сказал очевидец. Кроме того, иностранцы поделились с остальными работниками запасами еды. Укрепление дамбы планируют завершить в ночь с 11 на 12 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что общая протяженность постройки составит порядка 30 километров.