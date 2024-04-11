Близкая к свердловскому олигарху компания купила земли «Ашатли» в Пермском крае

12 апреля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Все проданные участки относятся к землям сельхозназначения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Свердловскдорстрой», которая частично контролируется структурами бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина, приобрела свыше тысячи гектаров земли в Пермском крае у банкротящегося ООО «Жемчужина». Ранее общество входило в холдинг «Ашатли». Проданные активы расположены в Бардымском и Суксунском районах региона, указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «В Прикамье на продажу было выставлено десять участков в Бардымском районе общей площадью более 390 га, в итоге актив продали за 2,054 млн рублей (примерно по 5,2 тысячи рублей за гектар). В Суксунском районе управляющий продал около 700 га земли по цене примерно 6 000 рублей за га (общая цена лота составила 4,395 млн рублей)», — на прошедшие торги ссылается «Коммерсант-Прикамье». Двумя годами ранее в Частинском районе продавали производственный комплекс ООО «Пихтовское», который принадлежал агрохолдингу «Ашатли». На торги также выставили агрокомплекс «Нива» в Уинском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Свердловскдорстрой», которая частично контролируется структурами бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина, приобрела свыше тысячи гектаров земли в Пермском крае у банкротящегося ООО «Жемчужина». Ранее общество входило в холдинг «Ашатли». Проданные активы расположены в Бардымском и Суксунском районах региона, указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «В Прикамье на продажу было выставлено десять участков в Бардымском районе общей площадью более 390 га, в итоге актив продали за 2,054 млн рублей (примерно по 5,2 тысячи рублей за гектар). В Суксунском районе управляющий продал около 700 га земли по цене примерно 6 000 рублей за га (общая цена лота составила 4,395 млн рублей)», — на прошедшие торги ссылается «Коммерсант-Прикамье». Двумя годами ранее в Частинском районе продавали производственный комплекс ООО «Пихтовское», который принадлежал агрохолдингу «Ашатли». На торги также выставили агрокомплекс «Нива» в Уинском районе.