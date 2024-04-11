Власти ищут перевозчиков для маршрутов в самые затопленные курганские села

12 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Заявки перевозчиков власти принимают до 17 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Курганской области объявили о конкурсе на получение свидетельств для перевозок по 12 маршрутам, среди которых есть маршруты до подтопленных паводком территорий. Об этом написал telegram-канал, посвященный теме курганского общественного транспорта. «Департамент экономического развития Курганской области объявил о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 12 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок <…> 506 „Звериноголовское — Курган“, 512 „Усть-Уйское — Курган“», — указано в telegram-канале «Курганский транспорт», со ссылкой на документ департамента. Кроме того, согласно данным документа, конкурс проводится по следующим маршрутам: 113 «Шадринск — Кοврига», 135 «Шадринск — Крутиха», 146 «Варгаши — Курган», 264 «Курган — Пименовка», 530 «Долговка — Курган», 533 «Курган — Советское», 535 «Камаган — Курган», 555 «Шадринск — Далматово», 579 «Курган — Частоозерье», 715 «Альменево — Курган». Также, в распоряжении департамента указано, что заявки на участие в конкурсе перестанут принимать 17 мая в 10:00 по местному времени. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент прекратил действие свидетельства для перевозчика по межмуниципальному автобусному маршруту. Автобус следовал от села Камаган в Куртамышском муниципальном округе до города Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области объявили о конкурсе на получение свидетельств для перевозок по 12 маршрутам, среди которых есть маршруты до подтопленных паводком территорий. Об этом написал telegram-канал, посвященный теме курганского общественного транспорта. «Департамент экономического развития Курганской области объявил о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 12 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок <…> 506 „Звериноголовское — Курган“, 512 „Усть-Уйское — Курган“», — указано в telegram-канале «Курганский транспорт», со ссылкой на документ департамента. Кроме того, согласно данным документа, конкурс проводится по следующим маршрутам: 113 «Шадринск — Кοврига», 135 «Шадринск — Крутиха», 146 «Варгаши — Курган», 264 «Курган — Пименовка», 530 «Долговка — Курган», 533 «Курган — Советское», 535 «Камаган — Курган», 555 «Шадринск — Далматово», 579 «Курган — Частоозерье», 715 «Альменево — Курган». Также, в распоряжении департамента указано, что заявки на участие в конкурсе перестанут принимать 17 мая в 10:00 по местному времени. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент прекратил действие свидетельства для перевозчика по межмуниципальному автобусному маршруту. Автобус следовал от села Камаган в Куртамышском муниципальном округе до города Кургана.