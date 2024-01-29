Власти ищут перевозчика на маршрут до Кургана

Представители власти ищут предпринимателя, который будет отвечать за маршрут №535 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области ищут перевозчика на маршрут из села Камаган (Куртамышский муниципальный округ) до Кургана. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 535 „Камаган — Курган“, выданного ООО „Автобус“, и объявил о возможности получения временного свидетельства об осуществлении перевозок по этому маршруту без проведения открытого конкурса на срок до подведения итогов открытого конкурса. Временное свидетельство будет выдано первому обратившемуся за ним заявителю, имеющему лицензию», — объяснили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», ссылаясь на документ, размещенный на сайте.

По данным группы, власти прекратили действие свидетельства компании в связи с невыполнением рейсов три дня подряд и более. На сайте департамента размещено заявление, в котором директор ООО «Автобус» Павел Гомзяков отказался от маршрута.

Представители власти уже отзывали в мае 2023 года свидетельство об осуществлении перевозок на этом маршруте у другого перевозчика. В 2022 года представители ООО «Автобус» отказывались от маршрута из села Альменево в Курган. Тогда Гомзяков объяснял это URA.RU низкой рентабельностью.