Мигрантов, подкупивших челябинских полицейских, отправили в СИЗО

12 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Сайфулло Юсупов и Разматжон Амиров проведут в СИЗО два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Уроженцев ближнего зарубежья Сайфулло Юсупова и Разматжона Амирова, обвиняемых в даче взятки начальнику миграционного отдела ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галине Земсковой и ее подчиненному Артему Мызгину, 12 апреля отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского суда, где проходило заседание, они пробудут под стражей до 10 июня. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 10 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. Юсупов был задержан вместе с Земсковой. По версии следствия, он заплатил ей около 40 тысяч рублей. За это она помогла ему в упрощенном порядке оформить гражданство РФ. Помимо Юсупова и Земсковой по делу о коррупции в стенах райотдела по вопросам миграции проходят подчиненный Земсковой — Артем Мызгин и еще, как минимум, один иностранец. По версии следствия, Мызгин также за определенную плату помогал выходцам из стран ближнего зарубежья с оформлением документов. Обвиняемых задерживали сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами их управления собственной безопасности ГУ МВД по региону и СОБРа. Судя по кадрам задержания, Земскова не сопротивлялась: сама открыла дверь дома, подписала постановление о возбуждении уголовного дела в ее отношении и отправилась на допрос. На время служебной проверки Земскова и Мызгин отстранены от службы. В случае их виновности они будут уволены из органов внутренних дел. Сотрудникам, запятнавшим честь мундира, не место в рядах полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцев ближнего зарубежья Сайфулло Юсупова и Разматжона Амирова, обвиняемых в даче взятки начальнику миграционного отдела ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галине Земсковой и ее подчиненному Артему Мызгину, 12 апреля отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского суда, где проходило заседание, они пробудут под стражей до 10 июня. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 10 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. Юсупов был задержан вместе с Земсковой. По версии следствия, он заплатил ей около 40 тысяч рублей. За это она помогла ему в упрощенном порядке оформить гражданство РФ. Помимо Юсупова и Земсковой по делу о коррупции в стенах райотдела по вопросам миграции проходят подчиненный Земсковой — Артем Мызгин и еще, как минимум, один иностранец. По версии следствия, Мызгин также за определенную плату помогал выходцам из стран ближнего зарубежья с оформлением документов. Обвиняемых задерживали сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами их управления собственной безопасности ГУ МВД по региону и СОБРа. Судя по кадрам задержания, Земскова не сопротивлялась: сама открыла дверь дома, подписала постановление о возбуждении уголовного дела в ее отношении и отправилась на допрос. На время служебной проверки Земскова и Мызгин отстранены от службы. В случае их виновности они будут уволены из органов внутренних дел. Сотрудникам, запятнавшим честь мундира, не место в рядах полиции.