В тюменском селе простятся с героем СВО

В Нижнетавдинском районе Тюменской области пройдет прощание с героем СВО

12 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб в хоне СВО в феврале 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В субботу, 13 апреля, в Нижней Тавде Тюменской области простятся с героем СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Нижнетавдинского района. «В ритуальном зале на улице Свердлова 13 апреля 2024 года с 11 до 12 часов состоится прощание с участником Специальной военной операции Гавшницевым Сураджем Эдуардовичем. Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким воина. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении. Известно, что Гавшницев родился 21 ноября 1996, жил и работал в селе Нижняя Тавда. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в феврале 2024 года при выполнении задач СВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В субботу, 13 апреля, в Нижней Тавде Тюменской области простятся с героем СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Нижнетавдинского района. «В ритуальном зале на улице Свердлова 13 апреля 2024 года с 11 до 12 часов состоится прощание с участником Специальной военной операции Гавшницевым Сураджем Эдуардовичем. Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким воина. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении. Известно, что Гавшницев родился 21 ноября 1996, жил и работал в селе Нижняя Тавда. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в феврале 2024 года при выполнении задач СВО