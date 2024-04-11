11 апреля 2024

В тюменском селе простятся с героем СВО

В Нижнетавдинском районе Тюменской области пройдет прощание с героем СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб в хоне СВО в феврале 2024 года Фото:

В субботу, 13 апреля, в Нижней Тавде Тюменской области простятся с героем СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Нижнетавдинского района.

«В ритуальном зале на улице Свердлова 13 апреля 2024 года с 11 до 12 часов состоится прощание с участником Специальной военной операции Гавшницевым Сураджем Эдуардовичем. Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким воина. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Известно, что Гавшницев родился 21 ноября 1996, жил и работал в селе Нижняя Тавда. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в феврале 2024 года при выполнении задач СВО

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В субботу, 13 апреля, в Нижней Тавде Тюменской области простятся с героем СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Нижнетавдинского района. «В ритуальном зале на улице Свердлова 13 апреля 2024 года с 11 до 12 часов состоится прощание с участником Специальной военной операции Гавшницевым Сураджем Эдуардовичем. Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким воина. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении. Известно, что Гавшницев родился 21 ноября 1996, жил и работал в селе Нижняя Тавда. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в феврале 2024 года при выполнении задач СВО
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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