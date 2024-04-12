Экс-главу челябинского района на протяжении 2,5 лет не выпускают из СИЗО

Виктор Чистяков с момента задержания находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова на протяжении двух с половиной лет не выпускают из СИЗО. В последний раз ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до конца июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского облсуда, данное решение вступило в силу.

«Постановление Ашинского горсуда от 20 марта 2024 года о продлении Чистякову срока содержания под стражей Челябинским областным судом оставлено без изменения. Судом первой инстанции срок содержания под стражей в отношении Чистякова был продлен на три месяца, то есть до 30 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом Чистякова, Михаилом Кириенко. По его словам, они не согласны с продлением меры пресечения.

«Мы не согласились [с решением суда]. Так как по мнению прокурора и суда, Чистяков до сих пор обладает какими-то, на наш взгляд, непонятными и несуществующими коррупционными связами и может оказать воздействия на следствие. Тогда как с момента расследуемых событий сколько лет уже прошло. Чистяков уже пенсионер, больше двух лет под стражей находится. Мы полагаем, что доводы были необоснованны», — сообщил URA.RU Кириенко.

Чистяков был задержан в феврале 2022 года и обвинили в получении крупной взятки от одного из местных предпринимателей. С тех пор он находится в СИЗО. В августе 2023 года бывшему главе районе озвучили приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет строго режима. Но в апелляции адвокатам удалось отменить приговор. Дело было направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Однако меру пресечения в виде содержания в СИЗО Чистякову менять не стали.