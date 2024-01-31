Несмотря на отмену приговора экс-глава Ашинского района Чистяков остался в СИЗО

31 января 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Виктора Чистякова не выпустили из СИЗО даже после отмены приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Отмена приговора экс-главе Ашинского района Бывший глава Ашинского района Челябинской области Виктор Чистяков, которого сначала осудили на восемь лет за взятку, а после отменили приговор, останется в СИЗО, как минимум, до конца марта. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-главы Михаил Кириенко. «Чистяков продолжает оставаться под стражей. Раз до приговора он находился в СИЗО, то и после его отмены продолжит оставаться там. Областной суд продлили срок меры пресечения на два месяца, то есть до конца марта», — сообщил URA.RU Кириенко. По словам адвоката, он рассчитывает, что его клиента выпустят из СИЗО раньше. Как только материалы поступят в суд для нового рассмотрения, защита будет ходатайствовать об избрании более мягкой меры пресечения. Чистяков находится в СИЗО с момента задержания в феврале 2022 года. Его обвиняют в получении крупных взяток. По версии следствия, занимая пост главы района, он получал взятки от одного из местных предпринимателей в обмен на общее покровительство. Расследование дела в отношении бывшего главы шло полгода. Затем материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако, их вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Со второй попытки удалось осудить Чистякова. В июле 2023 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Однако, 31 января 2024 года адвокат смог убедить облсуд, что суд первой инстанции не дал оценку противоречивым доказательствам, изложенным в приговоре. Это, в свою очередь, послужило основанием для отмены приговора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Ашинского района Челябинской области Виктор Чистяков, которого сначала осудили на восемь лет за взятку, а после отменили приговор, останется в СИЗО, как минимум, до конца марта. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-главы Михаил Кириенко. «Чистяков продолжает оставаться под стражей. Раз до приговора он находился в СИЗО, то и после его отмены продолжит оставаться там. Областной суд продлили срок меры пресечения на два месяца, то есть до конца марта», — сообщил URA.RU Кириенко. По словам адвоката, он рассчитывает, что его клиента выпустят из СИЗО раньше. Как только материалы поступят в суд для нового рассмотрения, защита будет ходатайствовать об избрании более мягкой меры пресечения. Чистяков находится в СИЗО с момента задержания в феврале 2022 года. Его обвиняют в получении крупных взяток. По версии следствия, занимая пост главы района, он получал взятки от одного из местных предпринимателей в обмен на общее покровительство. Расследование дела в отношении бывшего главы шло полгода. Затем материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако, их вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Со второй попытки удалось осудить Чистякова. В июле 2023 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Однако, 31 января 2024 года адвокат смог убедить облсуд, что суд первой инстанции не дал оценку противоречивым доказательствам, изложенным в приговоре. Это, в свою очередь, послужило основанием для отмены приговора.