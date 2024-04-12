Компании «крабовых королей» перешли в собственность государства

12 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура выдвинула требования о передаче предприятий «крабовых королей» в собственность Росимущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несколько дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность Росимущества. Такие требования выдвинула Генпрокуратура. Эти предприятия связывали с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой. Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ. Новость по теме Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан «Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси», — передает «Интерфакс» информацию из ЕГРЮЛ. Отмечается, что речь идет о компаниях «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит» и «Городское эко такси». Общая стоимость их активов составляет 21,8 млрд рублей. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края на эти предприятия. Общая сумма иска составила 376 млрд рублей. Самый крупный из исков был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану и благотворительному фонду «Родные острова». Его стоимость составила 358,7 млрд рублей. Ранее в суде Приморского края удовлетворили иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и других рыбопромышленников Дальнего Востока на сумму 358,7 млрд рублей. Кан известен как «крабовый король». По данным прокуратуры, за последние пять лет подконтрольные Кану компании и физические лица установили иностранный контроль над важными секторами. Также они создали угрозу экономической безопасности России. На фоне разгорающегося скандала появились слухи о смерти Кана. Однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. По словам представитель ведомства, единственным юридическим подтверждением факта смерти является запись в актах гражданского состояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность Росимущества. Такие требования выдвинула Генпрокуратура. Эти предприятия связывали с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой. Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ. «Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси», — передает «Интерфакс» информацию из ЕГРЮЛ. Отмечается, что речь идет о компаниях «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит» и «Городское эко такси». Общая стоимость их активов составляет 21,8 млрд рублей. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края на эти предприятия. Общая сумма иска составила 376 млрд рублей. Самый крупный из исков был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану и благотворительному фонду «Родные острова». Его стоимость составила 358,7 млрд рублей. Ранее в суде Приморского края удовлетворили иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и других рыбопромышленников Дальнего Востока на сумму 358,7 млрд рублей. Кан известен как «крабовый король». По данным прокуратуры, за последние пять лет подконтрольные Кану компании и физические лица установили иностранный контроль над важными секторами. Также они создали угрозу экономической безопасности России. На фоне разгорающегося скандала появились слухи о смерти Кана. Однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. По словам представитель ведомства, единственным юридическим подтверждением факта смерти является запись в актах гражданского состояния.