Компании «крабовых королей» перешли в собственность государства

Несколько дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность Росимущества. Такие требования выдвинула Генпрокуратура. Эти предприятия связывали с «крабовыми королями» Дмитрием Пашовым, Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой. Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ.
«Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси», — передает «Интерфакс» информацию из ЕГРЮЛ. Отмечается, что речь идет о компаниях «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит» и «Городское эко такси». Общая стоимость их активов составляет 21,8 млрд рублей.
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края на эти предприятия. Общая сумма иска составила 376 млрд рублей. Самый крупный из исков был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану и благотворительному фонду «Родные острова». Его стоимость составила 358,7 млрд рублей.
Ранее в суде Приморского края удовлетворили иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и других рыбопромышленников Дальнего Востока на сумму 358,7 млрд рублей. Кан известен как «крабовый король». По данным прокуратуры, за последние пять лет подконтрольные Кану компании и физические лица установили иностранный контроль над важными секторами. Также они создали угрозу экономической безопасности России.
На фоне разгорающегося скандала появились слухи о смерти Кана. Однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. По словам представитель ведомства, единственным юридическим подтверждением факта смерти является запись в актах гражданского состояния.
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