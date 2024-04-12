Глава СК по ЯНАО стал призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

12 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Глава СК по ЯНАО Егоров занял второе место в лыжной гонке на пять километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО. Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО. Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев.