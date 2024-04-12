Глава СК по ЯНАО стал призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
«В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО.
Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев.
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Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО. Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев.