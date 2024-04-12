12 апреля 2024

Глава СК по ЯНАО стал призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

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Глава СК по ЯНАО Егоров занял второе место в лыжной гонке на пять километров Фото:

Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО.

Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев.

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Глава СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров занял второе место на Всероссийских соревнованиях Следственного комитета РФ по лыжным гонкам на дистанции в пять километров. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «В столице ХМАО — Югре проходят Всероссийские соревнования Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам. … Второе место занял руководитель следственного управления по ЯНАО Андрей Егоров, представляющий Уральский федеральный окру», — написано в telegram-канале СК России по ЯНАО. Первое место в состязаниях занял участник команды Северо-Западного федерального округа Никита Машкин. Бронзу забрал спортсмен из Центрального федерального округа Александр Григорьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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