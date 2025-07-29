Шляпки ямальских грибов втрое больше ладони
В лесах Тазовского района ЯНАО найдены грибы-гиганты. Ямальцы делятся фотографиями своих трофеев. На кадрах видно, что некоторые экземпляры втрое больше ладони.
«Доброе утро, друзья! Наши активные подписчики уже делятся первыми грибными трофеями из тундры», — написано в telegram-канале мэрии Тазовского района. К сообщению также прилагаются фото огромных грибов.
В администрации ямальцам пожелали удачи и полных корзинок. Они также рекомендовали не забывать о безопасности и быть бдительными в лесах.
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