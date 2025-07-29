29 июля 2025

Жители ЯНАО похвастались трофеями с «тихой охоты». Фото

Жители ЯНАО нашли грибы, которые втрое больше ладони
© Служба новостей «URA.RU»
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Шляпки ямальских грибов втрое больше ладони
Шляпки ямальских грибов втрое больше ладони Фото:

В лесах Тазовского района ЯНАО найдены грибы-гиганты. Ямальцы делятся фотографиями своих трофеев. На кадрах видно, что некоторые экземпляры втрое больше ладони.

«Доброе утро, друзья! Наши активные подписчики уже делятся первыми грибными трофеями из тундры», — написано в telegram-канале мэрии Тазовского района. К сообщению также прилагаются фото огромных грибов.

В администрации ямальцам пожелали удачи и полных корзинок. Они также рекомендовали не забывать о безопасности и быть бдительными в лесах.

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В лесах Тазовского района ЯНАО найдены грибы-гиганты. Ямальцы делятся фотографиями своих трофеев. На кадрах видно, что некоторые экземпляры втрое больше ладони. «Доброе утро, друзья! Наши активные подписчики уже делятся первыми грибными трофеями из тундры», — написано в telegram-канале мэрии Тазовского района. К сообщению также прилагаются фото огромных грибов. В администрации ямальцам пожелали удачи и полных корзинок. Они также рекомендовали не забывать о безопасности и быть бдительными в лесах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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