Иноагент Галкин с виски в руках пожелал удачи израильским военным. Видео

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагент Максим Галкин записал видеообращение из-за атак Ирана на Израиль Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Артист Максим Галкин*, (признан в России иностранным агентом), с виски в руках пожелал удачи израильским военным и отправился спать. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Комик опубликовал видео на своей странице в соцсети, в котором прокомментировал воздушную атаку Ирана на Израиль. По словам Галкина, он «в ожидании». Он пожелал удачи армии Израиля. Также артист допустил, что мог «выпить лишнего виски».

Иран запустил в сторону Израиля дроны. Следом были запущены баллистические ракеты. Военные сейчас перехватывают БПЛА в небе на Сирией. и Иорданией. Армия Израиля готова к отражению атак. Власти подняли в небо десятки самолетов. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. Его поддержали в МИД Франции и в Британии.

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Артист Максим Галкин*, (признан в России иностранным агентом), с виски в руках пожелал удачи израильским военным и отправился спать. Об этом он сказал в своем видеообращении. Комик опубликовал видео на своей странице в соцсети, в котором прокомментировал воздушную атаку Ирана на Израиль. По словам Галкина, он «в ожидании». Он пожелал удачи армии Израиля. Также артист допустил, что мог «выпить лишнего виски». Иран запустил в сторону Израиля дроны. Следом были запущены баллистические ракеты. Военные сейчас перехватывают БПЛА в небе на Сирией. и Иорданией. Армия Израиля готова к отражению атак. Власти подняли в небо десятки самолетов. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. Его поддержали в МИД Франции и в Британии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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