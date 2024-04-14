Иноагент Галкин с виски в руках пожелал удачи израильским военным. Видео

14 апреля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Галкин записал видеообращение из-за атак Ирана на Израиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Артист Максим Галкин*, (признан в России иностранным агентом), с виски в руках пожелал удачи израильским военным и отправился спать. Об этом он сказал в своем видеообращении. Комик опубликовал видео на своей странице в соцсети, в котором прокомментировал воздушную атаку Ирана на Израиль. По словам Галкина, он «в ожидании». Он пожелал удачи армии Израиля. Также артист допустил, что мог «выпить лишнего виски». Иран запустил в сторону Израиля дроны. Следом были запущены баллистические ракеты. Военные сейчас перехватывают БПЛА в небе на Сирией. и Иорданией. Армия Израиля готова к отражению атак. Власти подняли в небо десятки самолетов. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. Его поддержали в МИД Франции и в Британии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артист Максим Галкин*, (признан в России иностранным агентом), с виски в руках пожелал удачи израильским военным и отправился спать. Об этом он сказал в своем видеообращении. Комик опубликовал видео на своей странице в соцсети, в котором прокомментировал воздушную атаку Ирана на Израиль. По словам Галкина, он «в ожидании». Он пожелал удачи армии Израиля. Также артист допустил, что мог «выпить лишнего виски». Иран запустил в сторону Израиля дроны. Следом были запущены баллистические ракеты. Военные сейчас перехватывают БПЛА в небе на Сирией. и Иорданией. Армия Израиля готова к отражению атак. Власти подняли в небо десятки самолетов. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. Его поддержали в МИД Франции и в Британии.