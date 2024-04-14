Иран объявил, что атаки на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по дипломатическим объектам в Сирии. Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.
«Данный вопрос можно считать завершенным», — указано в сообщении иранской миссии конференции в социальной сети. В заявлении представительства указано, что запуск беспилотников в направлении Израиля был реакцией на нападение на иранские объекты в Дамаске 1 апреля. При этом Иран предупреждает, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий.
14 апреля при иранском ударе по Израилю задействовано несколько сотен беспилотников. В связи с атакой посол Израиля в ООН Гилад Эрдан запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.