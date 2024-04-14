Иран счел завершенным ответ Израилю. Видео

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Иран ударил по Израилю в ответ на атаку на дипломатические объекты в Сирии Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иран объявил, что атаки на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по дипломатическим объектам в Сирии. Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.

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«Данный вопрос можно считать завершенным», — указано в сообщении иранской миссии конференции в социальной сети. В заявлении представительства указано, что запуск беспилотников в направлении Израиля был реакцией на нападение на иранские объекты в Дамаске 1 апреля. При этом Иран предупреждает, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий.

14 апреля при иранском ударе по Израилю задействовано несколько сотен беспилотников. В связи с атакой посол Израиля в ООН Гилад Эрдан запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН.

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Иран объявил, что атаки на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по дипломатическим объектам в Сирии. Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при ООН. «Данный вопрос можно считать завершенным», — указано в сообщении иранской миссии конференции в социальной сети. В заявлении представительства указано, что запуск беспилотников в направлении Израиля был реакцией на нападение на иранские объекты в Дамаске 1 апреля. При этом Иран предупреждает, что в случае повторных «ошибок» со стороны Израиля, ответ Тегерана последует более жесткий. 14 апреля при иранском ударе по Израилю задействовано несколько сотен беспилотников. В связи с атакой посол Израиля в ООН Гилад Эрдан запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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