Машины курганцев затопит из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки

Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.