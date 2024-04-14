Машины курганцев затопит из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки

14 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Машины можно разместить на специальных стоянках (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.