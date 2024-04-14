Машины курганцев затопит из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, дпс, наводнение
Машины можно разместить на специальных стоянках (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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Машины курганцев, находящиеся в гаражах на правобережной и левобережной части города, может затопить из-за паводка, если не убрать их на бесплатные стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Вниманию курганцев, автомобили которых находятся в гаражах на правобережной и левобережной затопляемой части города. Вам необходимо срочно вывезти из гаражей свой транспорт и имущество, так как вода в Тоболе продолжает прибывать. На период паводка есть несколько бесплатных и огороженных площадок, расположенных по улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее в Курганской области перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах. Ряд дорог вынужденно закрыли из-за паводка. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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