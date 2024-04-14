14 апреля 2024

В Кургане нашли слабые места в защитном сооружении от наводнения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство, мешки с песком
Курганцы оценили защитное сооружение от паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Защитное сооружение от паводка из мешков с песком на бульваре Солнечный в Кургане оказалось гораздо ниже, чем в других местах города. Оно может не выдержать большой волны наводнения. Об этом URA.RU рассказал житель областного центра.

«По колено баррикада из мешков с песком на бульваре Солнечный. В центре города на набережной она выше в два или в три раза», — говорится в сообщении курганца. Корреспондент агентства побывал на месте и снял на видео защитное сооружение.

В Кургане ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Защитное сооружение от паводка из мешков с песком на бульваре Солнечный в Кургане оказалось гораздо ниже, чем в других местах города. Оно может не выдержать большой волны наводнения. Об этом URA.RU рассказал житель областного центра. «По колено баррикада из мешков с песком на бульваре Солнечный. В центре города на набережной она выше в два или в три раза», — говорится в сообщении курганца. Корреспондент агентства побывал на месте и снял на видео защитное сооружение. В Кургане ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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