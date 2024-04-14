В Кургане нашли слабые места в защитном сооружении от наводнения. Видео

15 апреля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Курганцы оценили защитное сооружение от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Защитное сооружение от паводка из мешков с песком на бульваре Солнечный в Кургане оказалось гораздо ниже, чем в других местах города. Оно может не выдержать большой волны наводнения. Об этом URA.RU рассказал житель областного центра. «По колено баррикада из мешков с песком на бульваре Солнечный. В центре города на набережной она выше в два или в три раза», — говорится в сообщении курганца. Корреспондент агентства побывал на месте и снял на видео защитное сооружение. В Кургане ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защитное сооружение от паводка из мешков с песком на бульваре Солнечный в Кургане оказалось гораздо ниже, чем в других местах города. Оно может не выдержать большой волны наводнения. Об этом URA.RU рассказал житель областного центра. «По колено баррикада из мешков с песком на бульваре Солнечный. В центре города на набережной она выше в два или в три раза», — говорится в сообщении курганца. Корреспондент агентства побывал на месте и снял на видео защитное сооружение. В Кургане ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.