Курганцы и челябинцы собрали более полумиллиона рублей на строительство мечети. Фото

17 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Куртамыше строят мечеть на пожертвования курганцев и челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Благотворители из Курганской области и Челябинска собрали более 500 тысяч рублей для строительства Соборной мечети в Куртамыше. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров. «С наступлением теплой погоды продолжилось строительство Куртамышской Соборной мечети. Вашими молитвами и взносами надеемся завершить все работы до наступления осенних холодов», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети. На 17 мая собрано 524 тысячи рублей. Большая часть пожертвований поступила из населенных пунктов Куртамыш, Маслово, Камаган, Лебедевка, Калиновка, Пушкино, Коминтерн, Березово, Борки. Среди благотворителей есть несколько участников СВО. Строить мечеть в Куртамыше начали в конце лета 2022 года. Она возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Объект будет иметь один этаж, мансарду и минарет. В мечети смогут вместиться порядка 100 человек. Рядом планируют оборудовать парковку. Также на средства спонсоров идет строительство мечети в рабочем поселке Каргаполье. Акылбек Кайдаров Фото: Строительство мечети идет в городе Куртамыш Акылбек Кайдаров Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благотворители из Курганской области и Челябинска собрали более 500 тысяч рублей для строительства Соборной мечети в Куртамыше. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров. «С наступлением теплой погоды продолжилось строительство Куртамышской Соборной мечети. Вашими молитвами и взносами надеемся завершить все работы до наступления осенних холодов», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети. На 17 мая собрано 524 тысячи рублей. Большая часть пожертвований поступила из населенных пунктов Куртамыш, Маслово, Камаган, Лебедевка, Калиновка, Пушкино, Коминтерн, Березово, Борки. Среди благотворителей есть несколько участников СВО. Строить мечеть в Куртамыше начали в конце лета 2022 года. Она возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Объект будет иметь один этаж, мансарду и минарет. В мечети смогут вместиться порядка 100 человек. Рядом планируют оборудовать парковку. Также на средства спонсоров идет строительство мечети в рабочем поселке Каргаполье.