Благотворители из Курганской области и Челябинска собрали более 500 тысяч рублей для строительства Соборной мечети в Куртамыше. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров.
«С наступлением теплой погоды продолжилось строительство Куртамышской Соборной мечети. Вашими молитвами и взносами надеемся завершить все работы до наступления осенних холодов», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети. На 17 мая собрано 524 тысячи рублей.
Большая часть пожертвований поступила из населенных пунктов Куртамыш, Маслово, Камаган, Лебедевка, Калиновка, Пушкино, Коминтерн, Березово, Борки. Среди благотворителей есть несколько участников СВО.
Строить мечеть в Куртамыше начали в конце лета 2022 года. Она возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Объект будет иметь один этаж, мансарду и минарет. В мечети смогут вместиться порядка 100 человек. Рядом планируют оборудовать парковку. Также на средства спонсоров идет строительство мечети в рабочем поселке Каргаполье.
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