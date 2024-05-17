Курганцы и челябинцы собрали более полумиллиона рублей на строительство мечети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, мечеть
В Куртамыше строят мечеть на пожертвования курганцев и челябинцев Фото:

Благотворители из Курганской области и Челябинска собрали более 500 тысяч рублей для строительства Соборной мечети в Куртамыше. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров.

«С наступлением теплой погоды продолжилось строительство Куртамышской Соборной мечети. Вашими молитвами и взносами надеемся завершить все работы до наступления осенних холодов», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети. На 17 мая собрано 524 тысячи рублей.

Большая часть пожертвований поступила из населенных пунктов Куртамыш, Маслово, Камаган, Лебедевка, Калиновка, Пушкино, Коминтерн, Березово, Борки. Среди благотворителей есть несколько участников СВО.

Строить мечеть в Куртамыше начали в конце лета 2022 года. Она возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Объект будет иметь один этаж, мансарду и минарет. В мечети смогут вместиться порядка 100 человек. Рядом планируют оборудовать парковку. Также на средства спонсоров идет строительство мечети в рабочем поселке Каргаполье.

Фото:
Строительство мечети идет в городе Куртамыш
Строительство мечети идет в городе Куртамыш
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благотворители из Курганской области и Челябинска собрали более 500 тысяч рублей для строительства Соборной мечети в Куртамыше. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров. «С наступлением теплой погоды продолжилось строительство Куртамышской Соборной мечети. Вашими молитвами и взносами надеемся завершить все работы до наступления осенних холодов», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети. На 17 мая собрано 524 тысячи рублей. Большая часть пожертвований поступила из населенных пунктов Куртамыш, Маслово, Камаган, Лебедевка, Калиновка, Пушкино, Коминтерн, Березово, Борки. Среди благотворителей есть несколько участников СВО. Строить мечеть в Куртамыше начали в конце лета 2022 года. Она возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Объект будет иметь один этаж, мансарду и минарет. В мечети смогут вместиться порядка 100 человек. Рядом планируют оборудовать парковку. Также на средства спонсоров идет строительство мечети в рабочем поселке Каргаполье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...