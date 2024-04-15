В Ишиме из-за паводка усилили очистку бытовой воды

Обеззараживание воды хлором в усиленном режиме проводится возле города Ишим и села Абатское Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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В Ишиме (Тюменская область) под управлением Роспотребнадзора проводится дополнительно хлорирование воды в канализационных сооружениях. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

«Из-за возможного затопления в ряде зон дополнительное обеззараживание хлором проводится на канализационных очистных сооружениях Ишима и села Абатского. В Тюменской области ежедневно ведется мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети. На 15 апреля отобрано 893 пробы. Осуществляется контроль за качеством воды и организацией питания в действующих пунктах временного размещения», — указано в сообщении.

Ситуация с очисткой воды и проверкой ее качества находится на контроле службы Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что жителей села Казанского массово вакцинируют от гепатита А.