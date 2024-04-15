15 апреля 2024

В Ишиме после объявления о паводке не осталось свободных квартир для аренды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в селе. Казанское, паводок
Горожане начали покидать свои дома в Ишиме еще на прошлой неделе Фото:
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Жители Ишима (Тюменская область) забронировали все свободные квартиры на период паводков. Об этом URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» в Ишиме Анастасия. Горожане арендуют жилье на срок от месяца до трех.

«Все квартиры разобрали. Многие люди продолжают искать квартиры, но свободных объектов нет. Это продолжается уже неделю — полторы, при этом цены не менялись», — рассказала специалист по аренде недвижимости в Ишиме Анастасия.

По ее словам, на данный момент на рынке недвижимости остались только квартиры без мебели. Горожане бронируют жилье на срок от месяца до трех.

Житель Ишима рассказал корреспонденту URA.RU о том, что местные начали сдавать квартиры с платой только за коммунальные услуги. По его словам, люди стали входить в положение и снизили часть арендной платы.

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Жители Ишима (Тюменская область) забронировали все свободные квартиры на период паводков. Об этом URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» в Ишиме Анастасия. Горожане арендуют жилье на срок от месяца до трех. «Все квартиры разобрали. Многие люди продолжают искать квартиры, но свободных объектов нет. Это продолжается уже неделю — полторы, при этом цены не менялись», — рассказала специалист по аренде недвижимости в Ишиме Анастасия. По ее словам, на данный момент на рынке недвижимости остались только квартиры без мебели. Горожане бронируют жилье на срок от месяца до трех. Житель Ишима рассказал корреспонденту URA.RU о том, что местные начали сдавать квартиры с платой только за коммунальные услуги. По его словам, люди стали входить в положение и снизили часть арендной платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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