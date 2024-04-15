В Ишиме после объявления о паводке не осталось свободных квартир для аренды

Горожане начали покидать свои дома в Ишиме еще на прошлой неделе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители Ишима (Тюменская область) забронировали все свободные квартиры на период паводков. Об этом URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» в Ишиме Анастасия. Горожане арендуют жилье на срок от месяца до трех.

«Все квартиры разобрали. Многие люди продолжают искать квартиры, но свободных объектов нет. Это продолжается уже неделю — полторы, при этом цены не менялись», — рассказала специалист по аренде недвижимости в Ишиме Анастасия.

По ее словам, на данный момент на рынке недвижимости остались только квартиры без мебели. Горожане бронируют жилье на срок от месяца до трех.

Житель Ишима рассказал корреспонденту URA.RU о том, что местные начали сдавать квартиры с платой только за коммунальные услуги. По его словам, люди стали входить в положение и снизили часть арендной платы.