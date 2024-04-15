В Ишиме после объявления о паводке не осталось свободных квартир для аренды

Жители Ишима (Тюменская область) забронировали все свободные квартиры на период паводков. Об этом URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» в Ишиме Анастасия. Горожане арендуют жилье на срок от месяца до трех.
«Все квартиры разобрали. Многие люди продолжают искать квартиры, но свободных объектов нет. Это продолжается уже неделю — полторы, при этом цены не менялись», — рассказала специалист по аренде недвижимости в Ишиме Анастасия.
По ее словам, на данный момент на рынке недвижимости остались только квартиры без мебели. Горожане бронируют жилье на срок от месяца до трех.
Житель Ишима рассказал корреспонденту URA.RU о том, что местные начали сдавать квартиры с платой только за коммунальные услуги. По его словам, люди стали входить в положение и снизили часть арендной платы.
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Жители Ишима (Тюменская область) забронировали все свободные квартиры на период паводков. Об этом URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» в Ишиме Анастасия. Горожане арендуют жилье на срок от месяца до трех. «Все квартиры разобрали. Многие люди продолжают искать квартиры, но свободных объектов нет. Это продолжается уже неделю — полторы, при этом цены не менялись», — рассказала специалист по аренде недвижимости в Ишиме Анастасия. По ее словам, на данный момент на рынке недвижимости остались только квартиры без мебели. Горожане бронируют жилье на срок от месяца до трех. Житель Ишима рассказал корреспонденту URA.RU о том, что местные начали сдавать квартиры с платой только за коммунальные услуги. По его словам, люди стали входить в положение и снизили часть арендной платы.