15 апреля 2024

Неизвестный два года шантажировал девушку из ЯНАО интимными фото

Жительница ЯНАО перевела шантажисту 16 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный шантажировал жительницу Лабытнанги Фото:

Неизвестный шантажист два года вымогал у жительницы Лабытнанги (ЯНАО) деньги, угрожая выложить в интернет ее интимные фото. Девушка выплатила ему 16 тысяч рублей, а после обратилась в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По данному факту отделением дознания ОМВД по Лабытнанги возбуждено уголовное дело по статье „Вымогательство“. Установлено, что с 2022 года, неизвестный, в ходе переписки в социальной сети, под угрозой распространения ее личных интимных фотографий в сети Интернет, направлял заявительнице сообщения с требованием о перечислении денежных средств на счет», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Установлено, что в течение двух лет девушка, считая реальной угрозу совершения против нее противоправных действий, переводила вымогателю мелкие суммы, а 14 апреля обратилась с заявлением. Личность подозреваемого и место совершения противоправных действий пока не установлены.

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Неизвестный шантажист два года вымогал у жительницы Лабытнанги (ЯНАО) деньги, угрожая выложить в интернет ее интимные фото. Девушка выплатила ему 16 тысяч рублей, а после обратилась в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД. «По данному факту отделением дознания ОМВД по Лабытнанги возбуждено уголовное дело по статье „Вымогательство“. Установлено, что с 2022 года, неизвестный, в ходе переписки в социальной сети, под угрозой распространения ее личных интимных фотографий в сети Интернет, направлял заявительнице сообщения с требованием о перечислении денежных средств на счет», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Установлено, что в течение двух лет девушка, считая реальной угрозу совершения против нее противоправных действий, переводила вымогателю мелкие суммы, а 14 апреля обратилась с заявлением. Личность подозреваемого и место совершения противоправных действий пока не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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