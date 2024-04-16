Оренбургские власти признали, что не были готовы к экстремальному паводку

Власти Оренбургской области: паводок на Урале оказался аномальным

16 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Власти Оренбурга оказались не готовы к паводку Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Наводнение в Оренбургской области произошло из-за аномального течения паводка по всему Уралу и Республике Казахстан. Власти региона были к такому не готовы, такой ответ на запрос получили URA.RU от пресс-службы правительства региона за подписью вице-губернатора, зампредседателя правительства области по внутренней политике, министра региональной и информационной политики Игоря Сухарева. «Информация о прогнозных показателях весеннего половодья направлялась Оренбургским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Правительству области с 6 по 11 марта 2024 года. Она не содержала предупреждений о возможности экстремального прохождения паводка. Учитывая, что основным фактором, влияющим на особенности его движения в бассейне реки Урал, является режим сработки Ириклинского водохранилища, было обеспечено недопущение наполнения его выше установленной отметки нормального подпорного уровня — 245 метров над уровнем моря. Все риски, наличие которых можно было предположить, были учтены, а подготовительные работы, направленные на обеспечение пропуска паводка, выполнены в полном объеме. Очевидно, что дальнейшее развитие событий происходило под воздействием внешних факторов, не поддающихся прогнозу, что дополнительно подтверждается аномальным течением паводка по всему Уральскому региону и Республике Казахстан», — передает слова Игоря Сухарева пресс-служба правительства Оренбургской области. Новость по теме Из каких районов Оренбурга готовят эвакуацию. Карта Вице-губернатор подчеркнул, что подготовительные работы по прохождению паводка в регионе ведутся каждый год. «Работы по подготовке сил и средств, необходимых для безаварийного пропуска весеннего паводка, ведутся в Оренбургской области ежегодно. В 2024 году постановлением Правительства области была организована комиссия по пропуску весеннего паводка, даны поручения всем структурам, ответственным за его безаварийный пропуск. Одновременно в адрес каждого из 42 муниципальных образований была направлена памятка о подготовке. Все отчитались о проведенной работе и принятых мерах. По состоянию на 1 апреля, все муниципалитеты области, включая Орск, представили доклады о проделанной работе, составе средств, мобилизованных для использования в период прохождения паводка, а также о готовности гидротехнических сооружений», — отметили в пресс-службе. По данным правительства Оренбургской области, в итоге прогнозируемые данные оказались превышены в 10—30 раз. «Фактически, паводок на Ириклинском водохранилище начался 28 марта. Прогнозные показатели первой декады апреля были превышены в 10—30 раз. За сутки, с 28 по 29 марта, приток воды увеличился с 20 до 600 кубических метров в час. Максимальный наблюдался с 4 по 5 апреля и достигал 2980 кубических метров в час. Прогноз составлял не более 1400 кубических метров в час. Таким образом, режим сработки водохранилища был выбран в соответствии со складывающейся обстановкой и обеспечил сглаживание пиковых нагрузок. На всех этапах развития паводка режим сброса водохранилища выбирался с учетом защищенности города Орска противопаводковой дамбой и обеспечивал исключение ее перелива по гребню», — подытожили в пресс-службе. Дамбу в Орске из-за весеннего паводка на реке Урал прорвало вечером 5 апреля. В итоге началось подтопление. Был введен режим ЧС. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплено было более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. По данным на 12 апреля, в Оренбургской области было эвакуировано более 13 тысяч человек. По данным МЧС региона на 15 апреля, уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился с 1171 сантиметра до 1165. К утру 16 апреля в селе Илек повысился на пять сантиметров и достиг отметки в 913 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наводнение в Оренбургской области произошло из-за аномального течения паводка по всему Уралу и Республике Казахстан. Власти региона были к такому не готовы, такой ответ на запрос получили URA.RU от пресс-службы правительства региона за подписью вице-губернатора, зампредседателя правительства области по внутренней политике, министра региональной и информационной политики Игоря Сухарева. «Информация о прогнозных показателях весеннего половодья направлялась Оренбургским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Правительству области с 6 по 11 марта 2024 года. Она не содержала предупреждений о возможности экстремального прохождения паводка. Учитывая, что основным фактором, влияющим на особенности его движения в бассейне реки Урал, является режим сработки Ириклинского водохранилища, было обеспечено недопущение наполнения его выше установленной отметки нормального подпорного уровня — 245 метров над уровнем моря. Все риски, наличие которых можно было предположить, были учтены, а подготовительные работы, направленные на обеспечение пропуска паводка, выполнены в полном объеме. Очевидно, что дальнейшее развитие событий происходило под воздействием внешних факторов, не поддающихся прогнозу, что дополнительно подтверждается аномальным течением паводка по всему Уральскому региону и Республике Казахстан», — передает слова Игоря Сухарева пресс-служба правительства Оренбургской области. Вице-губернатор подчеркнул, что подготовительные работы по прохождению паводка в регионе ведутся каждый год. «Работы по подготовке сил и средств, необходимых для безаварийного пропуска весеннего паводка, ведутся в Оренбургской области ежегодно. В 2024 году постановлением Правительства области была организована комиссия по пропуску весеннего паводка, даны поручения всем структурам, ответственным за его безаварийный пропуск. Одновременно в адрес каждого из 42 муниципальных образований была направлена памятка о подготовке. Все отчитались о проведенной работе и принятых мерах. По состоянию на 1 апреля, все муниципалитеты области, включая Орск, представили доклады о проделанной работе, составе средств, мобилизованных для использования в период прохождения паводка, а также о готовности гидротехнических сооружений», — отметили в пресс-службе. По данным правительства Оренбургской области, в итоге прогнозируемые данные оказались превышены в 10—30 раз. «Фактически, паводок на Ириклинском водохранилище начался 28 марта. Таким образом, режим сработки водохранилища был выбран в соответствии со складывающейся обстановкой и обеспечил сглаживание пиковых нагрузок. На всех этапах развития паводка режим сброса водохранилища выбирался с учетом защищенности города Орска противопаводковой дамбой и обеспечивал исключение ее перелива по гребню», — подытожили в пресс-службе. Дамбу в Орске из-за весеннего паводка на реке Урал прорвало вечером 5 апреля. В итоге началось подтопление. Был введен режим ЧС. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплено было более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. По данным на 12 апреля, в Оренбургской области было эвакуировано более 13 тысяч человек. По данным МЧС региона на 15 апреля, уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился с 1171 сантиметра до 1165. К утру 16 апреля в селе Илек повысился на пять сантиметров и достиг отметки в 913 сантиметров.